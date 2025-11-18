Mẫu ô tô điện hoàn toàn mới của Mazda bị "tóm gọn" tại Mỹ

Nỗ lực đầu tiên của Mazda với xe điện là MX-30, nhưng mẫu xe này không thành công, chỉ trụ được hai năm tại thị trường Mỹ.

Dù mang tính thử nghiệm nhiều hơn là sản phẩm chủ lực, MX-30 bản 2023 có giá khởi điểm 34.110 USD, đi kèm bộ pin nhỏ 35,5kWh, cho quãng đường chỉ 161 km/lần sạc. Bên cạnh việc đắt hơn đối thủ nhưng phạm vi hoạt động ngắn hơn, MX-30 còn gây tranh cãi với cửa sau mở ngược và mô-tơ điện công suất 143 mã lực.

Sau thất bại này, Mazda chuyển sang hợp tác với đối tác Trung Quốc để ra mắt EZ-6 và EZ-60. Tuy phù hợp với một số thị trường nhất định, chúng không đủ để trở thành mẫu xe điện “đúng nghĩa” cho thị trường toàn cầu.

Mới đây, nguyên mẫu xe điện mới được bắt gặp chạy thử gần trung tâm R&D của Mazda tại Irvine, California. Có thể thấy xe sở hữu những đường nét giống CX-70 hoặc CX-90.

Phần đầu xe được che kín, nổi bật với lưới tản nhiệt đóng hoàn toàn và các khe dẫn gió đã bị bịt lại (Ảnh: Baldauf).

Những thay đổi lớn nhất xuất hiện từ cột A trở về sau: xe có chiều dài trục cơ sở ngắn hơn CX-90, phần đuôi cũng ngắn hơn đáng kể, và kính cửa sổ hàng ba có thiết kế gợi nhớ CX-80. Dù ảnh chụp khó xác định kích cỡ chính xác, các tay săn ảnh cho biết mẫu này tương đương CX-50 về tổng thể.

Về bề ngang của chiếc xe đang chạy thử hẹp hơn so với thân xe. Quan sát kỹ cho thấy các bánh xe được đặt lọt sâu vào bên trong, cho thấy bản thương mại sẽ có khoảng cách bánh xe nhỏ hơn CX-90. Xe cũng xuất hiện bộ mâm khí động học và một cổng sạc có thể được giấu dưới nắp ốp cản sau.

Phần đuôi xe có thiết kế giống CX-80 (Ảnh: Baldauf).

Mazda từng công bố kế hoạch phát triển kết cấu Skyactiv EV Scalable Architecture từ năm 2021. Khi đó, hãng mô tả đây là nền tảng xe điện thuần túy, dự kiến ra mắt năm 2025 và có khả năng hỗ trợ nhiều kích cỡ xe và kiểu thân xe khác nhau.

Ban đầu, Mazda có kế hoạch giới thiệu nhiều mẫu xe dựa trên nền tảng này trong giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị chậm lại. Hiện giới thạo tin cho rằng mẫu xe điện hoàn toàn mới có thể ra mắt toàn cầu vào năm 2027.