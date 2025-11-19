Báo Trung Quốc chỉ nguyên nhân đội nhà mất chức vô địch vào tay Hàn Quốc

U22 Trung Quốc đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U22 Hàn Quốc 2-0 ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, chính trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam ở ngày khai màn đã trở thành yếu tố quyết định khiến đội nhà mất chức vô địch.

U22 Trung Quốc mất điểm trước U22 Việt nam trong ngày đầu ra quân tại Panda Cup 2025 (Ảnh: QQ).

Sau trận hòa 0-0 với U22 Uzbekistan tối 18/11 với điểm nhấn là chiếc thẻ đỏ của Wang Shiqin, truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên tiếng chỉ trích hậu vệ này và cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến U22 Trung Quốc bỏ lỡ chức vô địch.

Tờ QQ viết: “Hai sai lầm tai hại ở hai trận đấu đã trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến U22 Trung Quốc mất chức vô địch. Từ pha mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong trận đấu đầu tiên với U22 Việt Nam đến việc bị thẻ đỏ chỉ sau 10 phút vào sân thay người trong trận đấu cuối cùng với Uzbekistan, hậu vệ 22 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ với màn trình diễn thảm họa của mình”.

Trong trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam, pha phá bóng khó hiểu của Wang Shiqin đã vô tình trở thành đường kiến tạo cho tiền đạo Phạm Minh Phúc của U22 Việt Nam ghi bàn ở phút 80.

Chưa dừng lại ở đó, ở trận cuối cùng với Uzbekistan, Wang Shiqin vào sân phút 64 và bị thẻ đỏ trực tiếp chỉ 10 phút sau vì phạm lỗi vô nghĩa và có hành vi trả đũa đối thủ.

Việc phải thi đấu thiếu người đã khiến U22 Trung Quốc không thể thắng, chấp nhận vị trí Á quân và nhìn U22 Hàn Quốc lên ngôi vô địch. Sau trận đấu này, người hâm mộ còn bắt gặp hình ảnh Wang Shiqin thóa mạ trọng tài trên sân.

Tờ 163 của Trung Quốc viết: “Wang Shiqin là lỗ hổng lớn nhất của U22 Trung Quốc, tấm thẻ đỏ không đáng có đã tước đi danh hiệu vô địch của đội nhà. Một hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp phá vỡ kế hoạch, chiến thuật của cả đội. Nên loại cầu thủ này khỏi đội tuyển quốc gia trong thời gian ngắn”.

Tờ báo của Trung Quốc cũng đánh giá rằng, về mặt lý thuyết, màn trình diễn của các cầu thủ U22 Trung Quốc không nên bị đánh giá quá khắt khe, vì sai lầm là điều khó tránh khỏi ở lứa tuổi này.

Wang Shiqin nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với U22 Uzbekistan (Ảnh: 163).

Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc luôn coi bất kỳ trận đấu nào cũng trở thành vấn đề danh dự quốc gia và đạo đức cá nhân, hành động thiếu kiểm soát, chửi bới trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp của Wang Shiqin chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích dữ dội.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra hình phạt dành cho Wang Shiqin. Nhiều người dự đoán, chính chiếc thẻ đỏ tai hại và thái độ phi thể thao này có thể sẽ là nguyên nhân khiến sự nghiệp của cầu thủ 22 tuổi trong màu áo đội tuyển quốc gia kết thúc sớm.