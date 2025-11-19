"Camera tốc độ không giúp ngăn tình trạng xe chạy quá tốc độ"

Quyết định ngừng sử dụng camera phạt tốc độ tự động của tỉnh Ontario đã làm dấy lên một cuộc tranh luận mới về cách tốt nhất để giữ an toàn đường bộ mà không biến việc thực thi pháp luật thành nguồn thu. Việc này được Thủ hiến Doug Ford công bố vào đầu tháng này, người đã gọi camera là một “công cụ kiếm tiền”, chứ không có tác dụng ngăn chặn tình trạng chạy quá tốc độ ở Canada.

Tỉnh Ontario chuẩn bị cấm sử dụng camera "bắn" tốc độ (Ảnh: CBC).

Dù thực thi lệnh cấm, tỉnh này không bỏ ngỏ các biện pháp an toàn giao thông đường bộ. Chính quyền địa phương có kế hoạch đầu tư 210 triệu CAD (tương ứng 150 triệu USD hay gần 4 tỷ đồng) vào các biện pháp mới nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông mà tài xế có thể bị phạt ít hơn.

Quyết định của Thủ hiến Doug Ford đã gây ra nhiều tranh cãi, và nhiều thị trưởng địa phương đã kêu gọi ông điều chỉnh chương trình thay vì loại bỏ hoàn toàn camera tốc độ.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng giao thông vận tải, Prabmeet Sarkaria đã xác nhận rằng 42 triệu CAD (tương ứng 30 triệu USD) sẽ được đầu tư vào gờ giảm tốc, vòng xuyến, vạch qua đường dành cho người đi bộ nâng cao, biển báo mới và tăng cường thực thi pháp luật của cảnh sát tại các khu vực trường học và cộng đồng nơi từng lắp đặt camera tốc độ.

Ông Sarkaria cho biết số tiền còn lại là 168 triệu CAD (tương ứng 120 triệu USD) sẽ được phân bổ cho các thành phố đủ điều kiện vào đầu năm sau.

Một cuộc thăm dò gần đây với 2.000 người trưởng thành ở tỉnh Ontario, do Abacus Data thực hiện, cho thấy 50% số người được hỏi thích các biện pháp giảm thiểu giao thông như gờ giảm tốc, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nâng cao và vòng xuyến hơn là camera phạt tốc độ tự động.

Trong khi đó, 33% cho biết họ tin rằng camera bắn tốc độ tự động là một cách tốt hơn để giảm tốc độ và cải thiện an toàn, trong khi 17% còn lại cho biết họ không chắc chắn.

Cuộc thăm dò tương tự cũng cho thấy 80% số người được hỏi tin rằng các biện pháp giảm thiểu giao thông khiến họ giảm tốc độ khi lái xe. Gờ giảm tốc được xác định là biện pháp hiệu quả nhất.

Với số tiền phạt thu được từ camera "bắn" tốc độ tự động, khoảng 35% được dùng để trang trải chi phí của chương trình, 24% được chuyển cho chính quyền tỉnh, và 41% được dùng để tài trợ cho các sáng kiến ​​"Tầm nhìn không tai nạn" (Vision Zero) của thành phố, bao gồm chương trình an toàn đường bộ của cảnh sát, đội ngũ bảo vệ qua đường tại trường học và 18 cảnh sát tuần tra.

Giờ đây, khi nguồn thu từ camera tốc độ đã chấm dứt, Thị trưởng Olivia Chow đã đặt câu hỏi về việc chính phủ sẽ tiếp tục trả lương cho những cảnh sát và nhân viên bảo vệ qua đường này bằng cách nào.