Ngắm bức tranh hiếm được đấu giá đắt nhất thế giới

Bức tranh “Chân dung Elisabeth Lederer” của họa sĩ Gustav Klimt (Ảnh: Reuters).

Chỉ sau 20 phút đấu giá tối 18/11 tại New York, Mỹ, bức tranh “Chân dung Elisabeth Lederer” của họa sĩ Gustav Klimt đã lập kỷ lục, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được Sotheby's bán trên toàn cầu.

Bức tranh được vẽ vào những năm cuối đời của họa sĩ Klimt đã thu hút sự quan tâm của ít nhất 6 nhà sưu tầm trước khi tìm được chủ nhân mới.

Bức chân dung là một trong số ít tác phẩm của nghệ sĩ người Áo còn nguyên vẹn sau Thế chiến II. Bức tranh khắc họa cô con gái nhỏ của một trong những người bảo trợ Klimt và được giữ tách biệt khỏi những bức tranh khác của ông, những tác phẩm sau đó bị thiêu rụi trong một vụ cháy tại một lâu đài ở Áo.

Tác phẩm thuộc bộ sưu tập của tỷ phú Leonard A. Lauder, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder Companies. Ông qua đời đầu năm nay.

Năm 2023, bức chân dung hoàn chỉnh cuối cùng của họa sĩ Klimt, “Dame mit Fächer” (Quý bà với chiếc quạt), đã được bán với giá 108,4 triệu USD.

Năm 2024, một bức chân dung thiếu nữ của họa sĩ Klimt vốn lâu nay được cho là thất lạc đã được bán đấu giá ở Vienna với giá 32 triệu USD.

Ông Klimt chủ yếu làm việc tại Vienna vào đầu những năm 1900 và có lẽ nổi tiếng nhất với tác phẩm “Nụ hôn”.

Phiên đấu giá bức tranh “Chân dung Elisabeth Lederer” diễn ra trong bối cảnh thị trường nghệ thuật gặp khó khăn, khi doanh số tranh và đồ cổ toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2024. Nhiều phòng tranh lớn đã đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động.

Tháng 5, sau loạt phiên đấu giá mùa xuân tại New York, trang Art Newspaper cho biết Sotheby’s, Christie’s và Phillips chứng kiến doanh số giảm 8% so với năm trước, với nhiều tác phẩm hàng đầu không có người mua hoặc bị rút khỏi phiên.