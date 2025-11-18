Ford Focus chính thức bị khai tử, dấu chấm hết cho một biểu tượng

Trong email gửi Motor1, ông Volker Eis - Giám đốc Truyền thông doanh nghiệp Ford châu Âu - cho biết: “Tôi có thể xác nhận chiếc Focus cuối cùng được sản xuất vào thứ Sáu, ngày 14/11. Đó là một chiếc hatchback 5 cửa màu trắng”.

Ford không cung cấp hình ảnh chính thức của chiếc xe cuối cùng. Trước đó hai tháng, chiếc Focus ST tính năng vận hành cao cuối cùng cũng đã rời dây chuyền vào ngày 26/9.

Ford Focus đã rút khỏi thị trường Bắc Mỹ từ năm 2018 (Ảnh: Ford).

Focus chỉ là một trong số nhiều mẫu xe bị Ford loại bỏ ở châu Âu trong những năm gần đây. Hãng đã nói lời chia tay với Fiesta vào năm 2023, Mondeo vào năm 2022, và Ka từ năm 2020. Những quyết định này khiến Ford gần như không còn bất kỳ mẫu xe con nào; danh mục sản phẩm của hãng chỉ còn SUV và xe thương mại.

Tại sao Ford lại loại bỏ những dòng xe từng rất quan trọng này? Dù doanh số không quá tệ, CEO Jim Farley từng thẳng thắn chia sẻ với CAR Magazine cách đây một năm rằng biên lợi nhuận không đủ cao để hãng tiếp tục đầu tư phát triển các dòng xe này.

Tranh cãi hơn là phát biểu trước đó của Farley: “Chúng tôi rời khỏi mảng xe nhàm chán để bước vào kỷ nguyên xe mang tính biểu tượng”.

Nhưng thực tế cho thấy việc khai tử những mẫu xe được cho là đã lỗi thời này đã khiến thị phần Ford tại châu Âu lao dốc. Theo số liệu do ACEA công bố, thị phần Ford đã giảm từ 7,2% năm 2015 xuống chỉ còn 3,3% tính đến tháng 9.

Với việc Focus không còn trong danh mục sản phẩm của hãng, thị phần Ford được cho là sẽ tiếp tục giảm vào năm 2026 - năm đầu tiên hãng không còn bất kỳ mẫu xe du lịch phổ thông nào. Mẫu Mustang vẫn còn, nhưng đó là một dòng xe “ngách”, không thể bù đắp doanh số.

Crossover và SUV vẫn đang "hot", nhưng các hãng như Volkswagen, Renault hay Stellantis vẫn thành công với chiến lược đa dạng hóa xe du lịch truyền thống.

Theo số liệu của Dataforce, Dacia Sandero, Volkswagen Golf và Renault Clio là ba mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong 10 tháng đầu năm. Peugeot 208, Skoda Octavia và Toyota Yaris cũng góp mặt trong top 10, cho thấy nhu cầu đối với ô tô con truyền thống vẫn rất lớn.

Theo nguồn tin từ Automobilwoche của Đức, Ford đã thông báo với đại lý rằng các mẫu xe mới đang được phát triển. Tuy nhiên, mẫu đầu tiên nhiều khả năng sẽ là một crossover cỡ trung, chứ không phải hatchback hay sedan truyền thống. Vị trí của mẫu xe này so với Kuga (Escape tại Mỹ) hiện chưa rõ.

Dù gần như từ bỏ xe du lịch, Ford vẫn còn một ngoại lệ: hãng vẫn bán Mondeo/Taurus sedan cỡ trung tại một số thị trường.