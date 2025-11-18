Toyota muốn "tái định nghĩa" ô tô điện: Xe hỏng, pin chưa hỏng

Tiến trình thương mại hóa pin thể rắn (SSB) được nhiều hãng ô tô và nhà sản xuất pin lớn đẩy nhanh trong 5 năm gần đây. Theo BMW, Honda và Mercedes-Benz, công nghệ này giúp kéo dài tầm hoạt động, tăng công suất đầu ra và tốc độ sạc, mở rộng không gian nội thất, cải thiện yếu tố an toàn đáng kể so với pin lithium-ion (li-ion) truyền thống.

Tuy vậy, không ít khách hàng còn dè dặt về độ bền của pin xe hybrid và xe thuần điện. Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Nhật Bản) diễn ra cuối tháng 10, ông Keiji Kaita - Chủ tịch Trung tâm Phát triển kỹ thuật trung hòa carbon tiên tiến của Toyota - cho biết họ sẽ xóa tan nỗi lo này bằng thế hệ SSB có tuổi thọ vượt xa pin LFP, NMC hiện hành.

"Với pin lithium-ion mà chúng tôi đang chế tạo, ở điều kiện sử dụng thông thường, mục tiêu là giữ được 90% dung lượng sau 10 năm. Pin thể rắn, có lẽ là 40 năm và 90% dung lượng - đó là điều chúng tôi đang hướng đến", ông Keiji Kaita chia sẻ.

Trên lý thuyết, pin thể rắn của Toyota sẽ có “thọ” gấp 4 lần so với pin li-ion, giúp khách hàng thoải mái sử dụng xe mà không lo chai pin (Ảnh: Toyota).

Theo báo cáo năm 2025 từ Cục Thống kê Giao thông vận tải Mỹ, vòng đời trung bình của ô tô du lịch là 14,5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc Toyota có thể tái sử dụng một bộ pin thể rắn cho nhiều đời xe tiếp theo.

“Kể cả khi xe đã hỏng, chúng tôi có thể thực hiện quá trình tháo pin khỏi chiếc xe này và lắp cho xe mới, 2 lần, thậm chí 3 lần trong suốt vòng đời của pin”, vị lãnh đạo nói thêm.

Tất nhiên, như nhiều công nghệ mới, pin thể rắn sẽ đặc biệt đắt đỏ, vượt xa khả năng tiếp cận của đại chúng trong thời gian đầu. Trước bài toán này, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản khẳng định “đang giải quyết với các nhà cung cấp”, đồng thời cân nhắc nhiều phương án giảm chi phí sản xuất và giá bán của pin.

Ông Kaita cũng thể hiện góc nhìn lạc quan: "Mức giá ban đầu có thể cao hơn đáng kể, song sẽ dần về ngang mức các loại pin truyền thống, và chúng tôi vẫn muốn đảm bảo các tính năng có tuổi thọ cao, siêu cao".

Giới chuyên môn dự đoán pin thể rắn sẽ có mặt trên sản phẩm “đầu bảng” như Lexus hay Century, trước khi được trang bị cho xe hybrid, xe điện phổ thông (Ảnh: Toyota).

Trước Toyota, Solid Power - công ty cung cấp tế bào pin thể rắn cỡ lớn cho BMW - công bố kết quả thử nghiệm rằng SSB có thể chịu được hơn 1.000 chu kỳ nạp - xả. Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) cho hay họ đã phát triển được loại pin đủ sức duy trì 80% dung lượng pin sau 6.000 chu kỳ sạc.

“Ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất pin là Samsung SDI tiết lộ SSB được tính toán để tồn tại trong vòng 20 năm.

Nếu những tuyên bố nêu trên trở thành hiện thực, khách hàng sẽ tiết kiệm được vô số chi phí và thời gian thay thế, sửa chữa pin trong quá trình vận hành phương tiện điện hóa. Bên cạnh đó, “dấu chân carbon” (tổng lượng khí thải nhà kính phát thải suốt vòng đời của sản phẩm) của SSB chỉ bằng 25% so với pin li-ion nhờ độ bền vượt trội, góp phần hạn chế đáng kể tác động đến môi trường.

Toyota tham vọng dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ pin thể rắn, hướng đến mục tiêu thương mại hóa trong khoảng 2 năm tới (Ảnh: Toyota).

Trở lại với Toyota, hãng xe này đã công bố lộ trình trình làng pin thể rắn thế hệ đầu tiên trong năm 2027 hoặc 2028, gây chú ý với khả năng cung cấp tầm hoạt động hơn 1.000km/lần sạc và chỉ mất 10 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Ở thế hệ thứ 2, dòng pin này được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm hoạt động vượt mốc 1.200km/lần sạc.

Để sớm đạt mục tiêu này, Toyota đã bắt tay với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực khai khoáng và năng lượng, gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Mới đây, Toyota đã ký thỏa thuận đẩy nhanh quá trình đưa các “vật liệu cực dương có độ bền cao” cho SSB vào chế tạo hàng loạt với Sumitomo Metal Mining - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp vật liệu cực dương cho xe điện.

Sau khi hóa giải các vấn đề như chu kỳ nạp - xả, liên doanh Toyota - Sumitomo sẽ tiếp tục nâng cao hiệu năng, chất lượng và độ an toàn của vật liệu cực dương, đồng thời hạ giá thành sản xuất (Ảnh: Toyota).

Ngoài Sumitomo, hãng xe Nhật Bản còn hợp tác với Idemitsu nhằm ứng dụng hợp chất lithium sulfide (Li2S - liti sunfua) - sử dụng vật liệu dư thừa trong quá trình hóa dầu - làm chất điện phân cho pin thể rắn. Tập đoàn dầu khí hàng đầu xứ Phù Tang có kế hoạch vận hành nhà máy với sản lượng 1.000 tấn/năm từ năm 2027, đóng góp vào chiến lược tiếp cận đa dạng, hướng đến xã hội trung hòa carbon mà Toyota đang đẩy mạnh.