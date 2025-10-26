Mẫu xe trở thành “điểm sáng” trong bối cảnh xe Hàn thất thế tại Việt Nam

Kết thúc 3/4 chặng đường của năm 2025, xu hướng của thị trường đã thể hiện rõ rệt qua những báo cáo doanh số hàng tháng của các hãng xe. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của các mẫu ô tô thuần điện, cùng với sự “phai nhạt” của các dòng xe Hàn Quốc.

Xu hướng thất thế của ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam

Khác với năm 2024, các sản phẩm đến từ xứ sở kim chi không còn hiện diện nhiều trên bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng, thậm chí thường xuyên “vắng bóng” trong năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, ô tô Hàn Quốc chỉ “lọt top” đúng 3 lần (tháng 1, 3 và 4).

Trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam sau ba quý đầu năm 2025, xe Hàn Quốc không chiếm nổi 1 vị trí (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia lý giải, bên cạnh xu hướng chuyển đổi “xanh” của khách Việt, xe Hàn còn phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ Nhật Bản và Mỹ. Lợi thế giá bán, thiết kế thời trang và hàm lượng trang bị tốt từng là những yếu tố tạo nên thành công của xe Hàn Quốc, nay đã không còn tác dụng.

Các mẫu xe Nhật Bản đã chú trọng đến trang bị hơn, giá bán cũng được điều chỉnh để gia tăng sức cạnh tranh, kết hợp với nhiều khuyến mại giảm giá “khủng”. Thực tế, xu thế này đã bắt đầu từ năm 2024, điển hình như việc Honda City được hãng xe Nhật giảm giá niêm yết 40-60 triệu đồng từ tháng 9/2024.

Giá bán mới của Honda City dao động 499-569 triệu đồng, tuy không có bản giá rẻ phục vụ người dùng mua xe chạy dịch vụ, nhưng dễ thuyết phục khách hàng cá nhân khi sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động ngay từ bản tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent từng là sản phẩm dẫn đầu về sức tiêu thụ trong năm 2023, với tổng cộng 17.452 chiếc được bán ra. Giữa năm 2024, mẫu xe này được nâng cấp lên thế hệ mới nhưng lại giảm sức hút, khiến doanh số cả năm giảm xuống 13.538 xe và bị Toyota Vios vượt qua (14.210 chiếc).

Sang năm 2025, Hyundai Accent tiếp tục giảm tiêu thụ dù thường xuyên có ưu đãi. Sau 9 tháng đầu năm, mẫu xe này bán được tổng cộng 5.035 xe, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái và trong cuộc đua lũy kế doanh số tại phân khúc sedan hạng B, chỉ có thể xếp sau Toyota Vios (8.496 chiếc) và Honda City (6.377 xe).

Hyundai Accent ở thế hệ mới sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và trang bị nhưng giá bán tăng mạnh lên mức 439-569 triệu đồng, đánh mất lợi thế giá rẻ của đời cũ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tất nhiên không phải phân khúc nào xe Hàn cũng mất chỗ đứng. Tại nhóm xe gầm thấp hạng A, Hyundai Grand i10 vẫn đang là sản phẩm dẫn đầu về sức tiêu thụ, với lũy kế doanh số đạt 2.255 chiếc sau 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu SUV điện mini như VinFast VF 3 đem lại lựa chọn xe đô thị mới cho người Việt, khiến tình hình kinh doanh của phân khúc xe đô thị hạng A chịu tác động mạnh. Như Hyundai Grand i10, lũy kế doanh số của mẫu xe này sau ba quý đầu 2025 giảm 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kia Morning bán chậm nhất nhóm xe này và thường xuyên xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam hàng tháng. Sau 9 tháng đầu năm, Morning tiêu thụ tổng cộng 218 xe, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng trong bối cảnh thất thế

Những ví dụ trên chỉ là một phần trong bức tranh suy thoái của ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhìn vào kết quả bán hàng của Kia và Hyundai sau 9 tháng đầu năm 2025, đa phần các sản phẩm đều ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Hyundai Tucson chính là “điểm sáng” trong số đó. Doanh số của mẫu C-SUV này ngược dòng tăng trưởng tới 67,5% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 5.910 chiếc.

Hyundai Tucson đang là mẫu xe du lịch bán chạy nhất của TC Motor sau 9 tháng đầu năm, vị trí này từng thuộc về Accent (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại phân khúc C-SUV, Hyundai Tucson không phải sản phẩm bán chạy nhất, mà vẫn xếp sau Mazda CX-5 và Ford Territory sau 9 tháng đầu năm. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ gây ấn tượng, thể hiện được sức hút của Tucson sau khi được nâng cấp vào tháng 10/2024.

Hyundai Tucson hiện hành chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, nội thất của xe lại “lột xác” toàn diện với kiểu dáng mới hiện đại và bắt mắt hơn, đồng thời hệ thống treo của xe cũng được cải thiện, đem tới trải nghiệm lái thú vị hơn.

Nội thất của Hyundai Tucson (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những đổi mới của Tucson được khách Việt đón nhận, song rào cản tới vị trí số 1 của mẫu xe này chủ yếu nằm ở giá bán. Hiện tại, Tucson đang có giá bán dao động 769-989 triệu đồng, nhưng bộ đôi Mazda CX-5 và Ford Territory lại có giá khởi điểm hấp dẫn hơn, lần lượt là 749 triệu và 762 triệu đồng.

Trong bối cảnh phân khúc C-SUV có nhiều sự cạnh tranh, giá bán dễ tiếp cận cùng thương hiệu Nhật vẫn giúp Mazda CX-5 gặt hái được thành công. Trong năm 2025, CX-5 thường xuyên có ưu đãi, giúp giá khởi điểm hạ xuống khoảng 700 triệu đồng, ngang bản cao nhất của các mẫu SUV hạng B.

Phân khúc này còn một số mẫu xe khác như Subaru Forester, Haval H6… nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù vậy, sự vươn lên của Hyundai Tucson vẫn là tín hiệu tích cực đáng mừng của ô tô Hàn Quốc, trong bối cảnh thất thế tại Việt Nam. Để lấy lại thành công, xe Hàn sẽ gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi các dòng xe Nhật đang liên tục chạy đua ưu đãi, nhiều sản phẩm được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ.