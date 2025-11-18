Hyundai Santa Fe bị tố vỡ động cơ khi chưa hết hạn bảo hành

Các chủ xe Hyundai Santa Fe SE đời 2018 đã đệ đơn kiện tập thể, khẳng định rằng động cơ Lambda II GDI V6 dung tích 3.3L của xe họ bị lỗi và có thể dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt vấn đề liên quan tới mã động cơ này, loại cũng được dùng cho nhiều mẫu xe Kia và từng bị Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra.

Đơn kiện tập thể của các chủ xe đã khiến cơ quan quản lý Mỹ vào cuộc điều tra (Ảnh minh hoạ: Hyundai).

Nguyên đơn trong vụ kiện mới nhất là vợ chồng Jason và Allison Burns, chủ sở hữu một chiếc Hyundai Santa Fe SE đời 2018 mua dưới dạng xe đã qua sử dụng vào tháng 5/2019, khi xe mới chạy khoảng 28.000km. Gần 5 năm sau, vào tháng 4/2024, chiếc xe bất ngờ chết máy và mất công suất ở mốc chưa đến 130.000km.

Kết quả kiểm tra cho thấy có một lỗ thủng trên thân động cơ, được cho là do thanh truyền bên trong gãy rời và đâm xuyên qua lốc máy.

Năm ngoái, Hyundai đã phải gia hạn bảo hành cho xe Santa Fe đời 2014-2019 lên 15 năm hoặc 150.000 dặm (240.000km) sau khi diễn ra cuộc điều tra của NHTSA, thay vì 10 năm hoặc 100.000 dặm (160.000km) như thông thường.

Tuy nhiên, vợ chồng Burns cho biết họ không hề biết về chế độ bảo hành mở rộng cho đến tháng 1 năm nay. Khi họ đưa xe đến đại lý gần nhà, theo đơn kiện, phía đại lý được cho là từ chối sửa hoặc thay động cơ miễn phí.

Động cơ chiếc Hyundai Santa Fe 2018 của gia đình Burns (Ảnh: Carscoops).

Sau nhiều tháng thương lượng với đại lý mà không đạt kết quả, hai vợ chồng đồng ý bán lại chiếc Santa Fe hỏng hóc với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị xe, và mua một chiếc xe mới từ chính đại lý này với giá khoảng 30.000 USD.

Trong đơn kiện, họ cáo buộc Hyundai đã biết về các lỗi nghiêm trọng của động cơ 3.3L từ lâu, bao gồm tình trạng bó máy và hư hỏng toàn phần tương tự những gì họ gặp phải.

Đơn kiện tập thể cũng cho biết Hyundai và NHTSA đã nhận được nhiều đơn khiếu nại từ khách hàng về vấn đề này.

Theo nội dung đơn kiện, Hyundai bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin gây hiểu nhầm và vi phạm hàng loạt luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm Đạo luật Biện pháp khắc phục pháp lý cho Người tiêu dùng California (CLRA). Vợ chồng Burns cho rằng Hyundai đã thực hiện các hành vi kinh doanh không công bằng, gian dối, đồng thời vi phạm cả bảo hành chính thức lẫn bảo hành ngầm định.