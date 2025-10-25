SUV “ăn xăng như ngửi” cạnh tranh Everest giảm giá tới 150 triệu tại đại lý

Tham khảo một số đại lý ở khu vực Hà Nội, các tư vấn bán hàng đang chào bán Kia Sorento PHEV với mức giảm giá tương đối sâu. Đây là phom xe đời cũ, không phải bản nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu vào giữa tháng 9.

Mức giảm có sự chênh lệch tùy đời sản xuất, chủ yếu áp dụng cho bản Premium. Theo đó, có showroom áp dụng mức giảm 150 triệu đồng cho Sorento PHEV Premium, hạ giá từ 1,399 tỷ xuống 1,249 tỷ đồng, nhưng chỉ còn 1 xe duy nhất màu xanh lá cây và được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023).

Trong khi đó tại một cơ sở khác cũng thuộc khu vực Hà Nội, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Kia Sorento PHEV Premium còn tồn 1 xe VIN 2024, màu trắng, nhưng chỉ được giảm 100 triệu đồng. Riêng xe VIN 2025 không có ưu đãi.

Lúc mới ra mắt vào cuối năm 2022, Kia Sorento PHEV Premium có giá 1,659 tỷ đồng. Như vậy, giá xe hiện tại đang giảm tới 410 triệu đồng so với ban đầu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu quan tâm đến mẫu xe này, người dùng sẽ cần cân nhắc đến yếu tố thanh khoản, do xe VIN 2023 dễ mất giá khi bán lại. Bù lại, cấu hình hybrid cắm sạc chưa xuất hiện trên Sorento mới.

Hệ truyền động này gồm động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L sản sinh 178 mã lực và 265Nm kết hợp với mô-tơ điện có thông số 90 mã lực, cho tổng công suất đạt 261 mã lực cùng mô-men xoắn kết hợp 350 Nm. Ở chế độ thuần điện, xe có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 71km, nhờ bộ pin có dung lượng 13,8kWh.

Với chế độ Auto, Kia Sorento PHEV có khả năng tự động chuyển đổi linh hoạt giữa thuần điện và hybrid (xăng kết hợp điện), nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu chưa tới 2 lít/100km, theo chia sẻ của THACO.

Nội thất của Kia Sorento PHEV (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù có giá bán khá cạnh tranh và lợi thế “ăn xăng như ngửi”, song Kia Sorento PHEV không thực sự được khách Việt ưa chuộng. Sau 9 tháng đầu năm, lũy kế doanh số kết hợp của Sorento PHEV và bản HEV thông thường chỉ đạt 68 chiếc, trong khi các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong bán được 630 xe.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, người dùng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho Ford Everest, với tổng cộng 8.345 xe được bán ra thị trường sau 9 tháng đầu năm. Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Fortuner với 2.255 chiếc được tiêu thụ.

Trong thời gian tới, Kia Sorento sẽ không còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc D-SUV sở hữu hệ truyền động hybrid và PHEV. Lynk & Co 08 đã được ra mắt khách Việt vào ngày 24/10, có điểm nhấn là khả năng di chuyển lên tới 1.400km với 1 bình xăng và 1 bộ pin đầy.