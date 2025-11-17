Trung Quốc đề xuất giới hạn khả năng tăng tốc của xe điện

Bộ Công an Trung Quốc vừa công bố dự thảo tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới cho phương tiện cơ giới, đưa ra nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến khả năng tăng tốc và các yêu cầu an toàn nâng cao đối với xe điện.

Khả năng tăng tốc quá nhanh của xe điện ngay từ khi xuất phát được cho là kém an toàn (Ảnh minh họa: Xiaomi).

Dự thảo mang tên “Điều kiện kỹ thuật về an toàn vận hành xe cơ giới” có nội dung cho rằng các mẫu xe chở khách phải được cài đặt mặc định sao cho thời gian tăng tốc từ 0 lên 100km/h không được dưới 5 giây. Quy định này nhằm giảm rủi ro an toàn liên quan tới khả năng tăng tốc quá nhanh của các mẫu xe hiện nay.

Tăng yêu cầu an toàn đối với xe điện và xe hybrid

Với xe điện và xe hybrid sạc ngoài (PHEV), dự thảo bổ sung nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc. Theo đó, loại xe này phải được trang bị hệ thống chống đạp nhầm chân ga, có khả năng phát hiện và hạn chế công suất khi xe đang đứng yên hoặc di chuyển tốc độ thấp, đồng thời đưa ra cảnh báo âm thanh và hình ảnh để ngăn chặn tình huống tăng tốc ngoài ý muốn.

Dự thảo cũng yêu cầu xe điện và xe hybrid phải có khả năng tự động ngắt mạch điện trong một số tình huống nhất định, như khi tốc độ xe thay đổi từ 25km/h trở lên chỉ trong 150 mili giây theo chiều dọc hoặc ngang, hoặc khi các thiết bị an toàn không thể đảo ngược (như túi khí) bung.

Chú trọng an toàn pin

Vấn đề an toàn pin cũng được nhấn mạnh trong bộ tiêu chuẩn mới. Theo đó, xe điện phải liên tục giám sát tình trạng pin, tự động phát hiện, ghi lại, cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường ở pin. Khi có hiện tượng nhiệt bất thường ở cụm pin, xe phải phát cảnh báo rõ ràng bằng âm thanh và hình ảnh.

Pin phải có cơ chế xả áp định hướng và thiết bị cân bằng áp suất, đảm bảo luồng xả áp không gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Với xe buýt điện và xe hybrid sạc ngoài có chiều dài từ 6 mét trở lên, khoang chứa pin phải không được bốc cháy hoặc phát nổ trong ít nhất 5 phút sau khi phát tín hiệu cảnh báo, đủ thời gian để hành khách thoát hiểm.

Siết chặt yêu cầu với hệ thống hỗ trợ lái

Theo dự thảo, các xe có trang bị hỗ trợ lái phải xác thực rằng tài xế đã hoàn thành đào tạo cần thiết thông qua nhận diện sinh trắc học hoặc đăng nhập tài khoản trước khi cho phép tiếp tục sử dụng các tính năng.

Với các hệ thống hỗ trợ lái cấp độ cao, khi hoạt động ở tốc độ trên 10km/h, xe phải liên tục giám sát mức độ tập trung của tài xế bằng ít nhất hai phương pháp: phát hiện việc tài xế rời tay khỏi vô-lăng và theo dõi ánh mắt.

Để tránh xao nhãng, màn hình giải trí trên táp-lô phải tự động tắt video và trò chơi khi xe chạy quá 10km/h.

Tăng cường an toàn cửa và cửa sổ

Trước hàng loạt vụ việc liên quan đến cửa xe trong thời gian qua, dự thảo yêu cầu mỗi hành khách phải có ít nhất hai lối thoát khác nhau khi xảy ra sự cố. Theo đó, tất cả cửa (trừ cửa cốp) phải có tay mở cơ khí bên trong và bên ngoài. Với xe dùng hệ thống khóa cửa điện tử, cửa không nằm phía va chạm phải có cơ chế tự mở khi túi khí bung hoặc xảy ra sự cố nhiệt pin.

Dự thảo cũng bổ sung các quy định về cửa kính, cấm dán film "như gương" vùng kính phục vụ tầm nhìn tài xế phải đạt độ truyền sáng tối thiểu 70%. Cửa thoát hiểm phải sử dụng kính cường lực dày không quá 5mm và không được dán film cản nắng để dễ phá vỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến công khai. Quy định không cấm hoàn toàn việc xe đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian dưới 5 giây. Thay vào đó, dự thảo yêu cầu thiết lập mặc định phải từ 5 giây trở lên. Người dùng vẫn có thể kích hoạt chế độ tăng tốc nhanh hơn khi thực hiện thêm một số thao tác.

Trên đường công cộng, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5 giây đã là rất nhanh. Trong những năm gần đây, một số hãng như Xiaomi hay Zeekr gây ấn tượng về việc xe có khả năng tăng tốc cực nhanh. Nếu quy định mới được áp dụng, các hãng này có thể sẽ không còn dễ dàng sử dụng yếu tố này làm điểm nhấn quảng cáo.