6 nơi trong nhà hay bị bỏ quên nhưng cần được lau dọn mỗi tháng

Duy trì một không gian sống sạch sẽ, gọn gàng là công việc không bao giờ kết thúc. Chúng ta thường có lịch dọn dẹp hàng tuần cho các khu vực cơ bản như lau sàn, hút bụi và vệ sinh phòng tắm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vệ sinh chuyên nghiệp, một số khu vực thường bị "lãng quên" lại chính là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn và bụi bẩn nhất.

Việc bỏ quên chúng quá lâu không chỉ làm giảm chất lượng không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình. Dưới đây là 6 khu vực bạn nhất định phải đưa vào danh sách vệ sinh hàng tháng.

Cánh quạt trần

Bạn có thể không để ý, nhưng cánh quạt trần là một "nam châm" hút bụi thực thụ. Mỗi khi bật quạt, toàn bộ bụi bẩn, lông thú cưng và các tác nhân gây dị ứng tích tụ trên đó sẽ được thổi ngược vào không khí và chính bạn là người hít thở chúng.

Theo các chuyên gia, vệ sinh quạt trần hàng tháng là bắt buộc, đặc biệt là trong phòng ngủ (Ảnh: Subcontractors United).

Để làm sạch hiệu quả, hãy dùng một chiếc vỏ gối cũ. Bạn chỉ cần tròng vỏ gối vào từng cánh quạt rồi nhẹ nhàng kéo ra. Toàn bộ bụi bẩn sẽ được giữ lại bên trong vỏ gối thay vì rơi vãi khắp phòng. Sau đó, dùng một chiếc khăn ẩm lau lại lần nữa là xong.

Lưới lọc điều hòa

Tương tự như quạt trần, hệ thống điều hòa không khí cũng cần được "thở" sạch. Với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, điều hòa được sử dụng gần như quanh năm.

Lưới lọc bẩn sẽ cản trở luồng không khí, khiến máy lạnh phải hoạt động nhiều hơn gây tốn điện và tệ hơn là thổi bụi bẩn, vi khuẩn vào phòng. Việc vệ sinh rất đơn giản. Bạn chỉ cần tháo tấm lưới lọc ra, rửa sạch dưới vòi nước, để khô ráo hoàn toàn rồi lắp lại. Không khí trong phòng sẽ trong lành hơn hẳn.

Máy giặt

Không ít người nghĩ rằng máy giặt tự làm sạch trong quá trình hoạt động, nhưng thực tế không phải vậy. Cặn bột giặt, nấm mốc và vi khuẩn thường tích tụ ở ngăn chứa nước giặt/xả và đặc biệt là ở gioăng cao su cửa máy. Điều này không chỉ gây ra mùi hôi cho máy mà còn có thể bám ngược lại vào quần áo.

Hãy tháo ngăn chứa ra và cọ rửa bằng nước ấm, đồng thời dùng khăn lau sạch các kẽ của gioăng cao su mỗi tháng một lần.

Tủ bếp

Khu vực bếp là nơi dầu mỡ và vết tay bám bẩn nhanh nhất, đặc biệt là bề mặt tủ bếp, tay nắm và các khu vực xung quanh bếp nấu. Nếu để lâu ngày, lớp dầu mỡ này sẽ kết dính với bụi, trở nên cứng đầu và rất khó làm sạch.

Mỗi tháng, bạn nên dùng chất tẩy rửa dầu mỡ nhẹ hoặc giấm trắng pha loãng để lau toàn bộ bề mặt tủ bếp, chú ý kỹ các tay nắm. Việc lau sạch dầu mỡ hàng tháng giúp căn bếp luôn sáng bóng và ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

Khu vực bếp là nơi dầu mỡ và vết tay bám bẩn nhanh nhất nên cần được lau dọn thường xuyên (Ảnh: Getty).

Thùng rác

Bạn nghĩ chỉ thay túi rác thôi là đủ. Không đúng. Theo thời gian, nước từ rác thải có thể rò rỉ xuống đáy thùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển gây ra mùi hôi khó chịu.

Mỗi tháng một lần, bạn nên cọ rửa kỹ cả thùng rác. Hãy dùng nước nóng pha với một ít nước rửa chén hoặc dung dịch diệt khuẩn để chà sạch bên trong và bên ngoài. Sau khi rửa, cách tốt nhất để khử mùi là phơi thùng rác khô hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời.

Tay nắm cửa và công tắc đèn

Đây là những "điểm chạm" thường xuyên nhất trong nhà nhưng lại ít được vệ sinh nhất. Tay nắm cửa, tay nắm tủ lạnh và các công tắc đèn chính là nơi trung chuyển vi khuẩn. Ngay cả khi bạn rửa tay thường xuyên, vi khuẩn vẫn tích tụ ở đây.