Để nước thải tràn ra biển Mũi Né, chủ resort ở Lâm Đồng bị xử phạt

Ngày 17/11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Thạch, chủ đầu tư resort 4 sao Asteria.

Doanh nghiệp này bị UBND phường Mũi Né xử phạt tổng số tiền 50 triệu đồng vì không thực hiện đầy đủ nội dung giấy phép môi trường theo quy định.

Nước thải màu đen, bốc mùi tràn ra bãi biển (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhà chức trách xác định vào đầu tháng 8, khu resort Asteria để nước thải màu đen, bốc mùi tràn ra bãi biển Mũi Né. Một số người dân, du khách sau đó phản ánh vụ việc lên cơ quan chức năng.

Vào cuộc kiểm tra, UBND phường Mũi Né xác định bồn lọc trong hệ thống xử lý nước thải của resort gặp sự cố khiến nước thải tràn ra bãi biển, gây ô nhiễm môi trường.