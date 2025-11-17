Vũ Linh hé lộ cát-xê sau khi đoạt Á vương 4 Manhunt International 2025

Hồi tháng 6, Vũ Linh (31 tuổi, quê ở Bến Tre cũ) đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2025 - một trong ba cuộc thi nhan sắc lớn dành cho nam giới. Kết quả, anh giành giải á vương 4, nam vương thuộc về người mẫu đến từ Pháp Adonis Renaud.

Dù không đoạt ngôi vị cao nhất, Vũ Linh vẫn trở thành gương mặt được săn đón khi trở về. Anh cho biết, đây là thành quả của sự nỗ lực trong suốt chặng đường dài.

Trước chung kết, Vũ Linh dành gần nửa năm học tiếng Thái để gây ấn tượng với nước chủ nhà. Ngoài ra, trong suốt hành trình dự thi, anh tích cực quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Á vương Vũ Linh chia sẻ kinh nghiệm và những thay đổi sau khi đi thi quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi công bố cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 diễn ra hôm 17/11, Vũ Linh tiết lộ về những thay đổi sau khi trở về với danh hiệu á vương 4. Nam người mẫu cho biết, cuộc thi đã mở ra cho anh nhiều cơ hội công việc. Đặc biệt, cát-xê của anh cũng tăng, tương xứng với danh hiệu đạt được.

"Vừa qua, tôi nhận được hợp đồng làm giám khảo một cuộc thi trong nước với cát-xê 2.000 USD", Vũ Linh chia sẻ.

Trước khi đến với Manhunt International 2025, Vũ Linh đã 2 lần đại diện Việt Nam thi quốc tế và đạt được một số thành tích, trong đó nổi bật là ngôi vị á vương tại Mister Grand International 2022.

Việc 3 lần trở thành đại diện Việt Nam đi thi quốc tế đã mang đến cho Vũ Linh cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Đó cũng là điều anh muốn truyền lại cho các thí sinh Manhunt Vietnam 2025.

“Tôi mong các thí sinh khi bước chân vào cuộc thi đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn chinh phục vị trí cao nhất tại cuộc thi năm nay”, anh nói.

Dàn thí sinh Manhunt Vietnam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ. Đêm chung kết diễn ra vào tối 16/12 tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức một cuộc thi này. Lần đầu tiên là năm 2006 với người chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Từ đó đến nay, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi phần lớn chọn ứng viên phù hợp cử đi thi quốc tế.