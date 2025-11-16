Hai thành phố ở Mỹ dừng hệ thống camera giám sát vì sợ lộ dữ liệu công dân

Trên khắp nước Mỹ, hàng ngàn thiết bị đọc biển số tự động lặng lẽ giám sát các con đường. Một số được lắp trên xe tuần tra của cảnh sát, số khác được lắp trên các cột điện hoặc trên giá long môn ở các giao lộ, nhấp nháy ghi hình liên tục khi xe cộ lướt qua.

Đó là một mạng lưới rộng lớn, gần như vô hình, mà hầu hết mọi người không bao giờ để ý đến cho đến khi nó được nhắc tới trên bản tin.

Hệ thống camera giám sát tự động ghi lại mọi thứ trong "tầm mắt" (Ảnh: Flock).

Theo phán quyết gần đây của một thẩm phán, hóa ra những hình ảnh đó được xem là dữ liệu công khai. Và ngay sau khi phán quyết được đưa ra, các quan chức địa phương đã vội vàng cho các camera này ngừng hoạt động.

Phán quyết này bắt nguồn từ một vụ kiện dân sự liên quan đến 2 thành phố Sedro-Woolley và Stanwood ở bang Washington. Cả hai đều kiện để ngăn chặn yêu cầu truy cập hồ sơ công khai do cư dân Oregon Jose Rodriguez đệ trình. Người này làm việc ở Walla Walla và tìm cách truy cập các hình ảnh này như một phần của cuộc điều tra rộng hơn về hoạt động giám sát của chính phủ.

Thẩm phán Elizabeth Yost Neidzwski đã đứng về phía Rodriguez, kết luận rằng dữ liệu “đủ điều kiện là hồ sơ công khai và chịu sự điều chỉnh của đạo luật hồ sơ công khai”.

Quyết định này ngay lập tức khiến cả hai thành phố phải vô hiệu hóa hệ thống Flock của họ. Camera giám sát do Flock cung cấp và lắp đặt dọc theo các tuyến đường công cộng và liên tục chụp ảnh các phương tiện đi qua, bao gồm cả người ngồi trên xe, bất kể có nghi ngờ phạm tội hay không.

Mặc dù công nghệ này được giới thiệu như một công cụ để xác định xe bị đánh cắp hoặc các phương tiện liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng các hồ sơ đã được ông Rodriguez cung cấp và được đài KING 5 xem xét cho thấy camera ghi lại hình ảnh của tất cả mọi người, mọi lúc.

Rodriguez cho biết bản chất không phân biệt đối xử của công nghệ này đã thúc đẩy yêu cầu truy cập của ông. “Tôi cảm thấy điều đó đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, quyền riêng tư của mọi người. Nó chụp ảnh mọi phương tiện đi qua”, anh giải thích.

Hành động đó, hệ thống chụp ảnh tất cả mọi người, là trọng tâm trong phán quyết của thẩm phán. Luật sư của hai thành phố lập luận rằng việc công bố những hình ảnh này sẽ xâm phạm quyền riêng tư của những người vô tội và có thể khiến họ gặp rủi ro bị theo dõi.

Trớ trêu thay, đó cũng chính là lập luận mà rất nhiều người phản đối những chiếc camera này đưa ra. Mặc dù cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân khác nói rằng quyền truy cập bị hạn chế, nhưng thực tế là không có hệ thống nào là hoàn hảo.

Đã có những trường hợp được ghi nhận về việc những người được cấp quyền truy cập đã sử dụng hệ thống này cho mục đích phạm tội. Tin tặc cũng có thể truy cập được.

Cuối cùng, thẩm phán phán quyết rằng vì có quá nhiều hình ảnh, phần lớn không liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra, nên chúng phải được công bố là dữ liệu được công khai theo luật tiểu bang.

Luật sư của Rodriguez, ông Tim Hall, cho biết phán quyết này cho thấy sự giám sát còn rất hạn chế. Ông lưu ý rằng phần mềm của Flock không chỉ đơn giản là nhận dạng biển số xe mà còn có khả năng nhận dạng xe thông qua chi tiết mẫu xe, vết móp, nhãn dán cản xe và giá nóc xe.

Luật sư đại diện của các thành phố cho biết họ sẽ xem xét quyết định trước khi quyết định có kháng cáo hay không. Hiện tại, hệ thống camera Flock vẫn chưa hoạt động trở lại.