Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô có nhất thiết là ghế trẻ em không?

Quy định về việc này đã có từ khoảng một năm trước trong Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, nhưng gần đây bỗng gây tranh luận sôi nổi vì sắp đến ngày chính thức áp dụng quy định an toàn mới về việc chở trẻ em trên ô tô.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Luật này giải thích "thiết bị an toàn" cho trẻ em là thiết bị có khả năng đảm bảo an toàn khi trẻ em ngồi hoặc nằm trên ô tô, được thiết kế với mục đích giảm các nguy cơ chấn thương khi xe đột ngột giảm tốc hoặc xảy ra va chạm, bằng cách hạn chế tối đa sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Quy định này áp dụng cho cả ô tô cá nhân và ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh.

Mục đích của thiết bị an toàn là hạn chế tối đa sự di chuyển của cơ thể trẻ em trên ô tô để giảm nguy cơ chấn thương khi xe giảm tốc đột ngột hoặc xảy ra va chạm (Ảnh minh họa: Motherswork).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về Thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô ban hành kèm theo Thông tư 48/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 cũng có định nghĩa tương tự như trên.

Tuy nhiên, quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị an toàn cho trẻ em; cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô; và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em.

Như vậy, Luật không nêu cụ thể "thiết bị an toàn cho trẻ em" phải là "ghế trẻ em", còn QCVN 123:2024/BGTVT quy định về kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em, cụ thể bao gồm: Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).