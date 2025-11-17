Điện Kremlin kỳ vọng sớm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Getty).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau lần cuối vào tháng 8 tại một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, nơi cả hai nhà lãnh đạo thảo luận về một nghị quyết khả thi nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Hồi tháng trước, cả hai nhà lãnh đạo đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest (Hungary) nhưng ông Trump hủy sau đó, với lý do thời điểm hiện tại không phù hợp.

Khi được hỏi liệu Moscow có bỏ lỡ cơ hội hay không, và trong điều kiện nào một cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Trump mới có thể diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 nói với các phóng viên: "Chúng tôi khó có thể dự đoán được khi nào những điều kiện này sẽ xảy ra".

Sau đó, ông Peskov nói rằng: "Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều mong muốn những điều kiện này xảy ra sớm hơn".

Ông cho biết cả hai bên đều nhất trí rằng, để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt hiệu quả.

"Do đó, ngay khi công tác chuẩn bị này hoàn tất và các điều kiện để tổ chức hội nghị thượng đỉnh được đáp ứng, chúng tôi hy vọng nó sẽ diễn ra", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Sau khi tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Budapest, Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các thực thể Nga và đây là lần đầu tiên ông làm vậy trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Hôm 16/11, Tổng thống Trump cho biết, đảng Cộng hòa đang soạn thảo luật áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quốc gia nào giao dịch với Nga, điều mà ông Peskov cho biết "sẽ rất tồi tệ".

"Chúng tôi sẽ xem dự luật này tiến triển như thế nào và có những chi tiết nào liên quan. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thể có cái nhìn lạc quan về điều này", ông nói.