Học viên thi 128 lần vẫn chưa qua vòng lý thuyết để lấy được bằng lái

Với bài thi thực hành lái xe ở Anh, có người cần tới 43 lần mới đạt (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Theo Hiệp hội Ô tô Anh quốc (AA), có người đã thi lý thuyết 128 lần mà không đạt yêu cầu. Con số này thực sự “choáng váng”, đặc biệt khi họ đã chi ít nhất 2.944 bảng (khoảng 102 triệu đồng) cho chừng đó lần thi.

AA cũng cho biết một trường hợp khác phải thi đến lần thứ 75 mới đỗ lý thuyết vào năm 2024. Với mức phí 23 bảng (800.000 đồng) cho mỗi lần thi, người này đã tiêu tốn 1.725 bảng (60 triệu đồng) và mất hơn 90 giờ ngồi trong phòng thi.

Thông tin được hé lộ qua yêu cầu tiếp cận dữ liệu công khai tại Anh, cho thấy nhiều người cũng phải thi thực hành hàng chục lần mới đạt. Hai người đã thi 37 lần nhưng chưa đỗ, trong khi một người khác phải tới lần thứ 43 mới có bằng.

Phí thi thực hành không hề rẻ: 60 bảng (2 triệu đồng) vào ngày thường và 75 bảng (2,6 triệu đồng) nếu thi vào cuối tuần hoặc buổi tối. Như vậy, chi phí cho 43 lần thi dao động từ 2.580 bảng đến 3.225 bảng (90-112 triệu đồng).

Giám đốc trường đào tạo lái xe AA, bà Emma Bush, cho biết: “Có rất nhiều lý do khiến một người khó qua bài thi lý thuyết và phải thi lại nhiều lần. Tuy nhiên, số lượng thi lại cao như vậy là trường hợp ngoại lệ”. Bà nhấn mạnh rằng nhiều người thường chủ quan, đánh giá thấp mức độ kiến thức cần có để vượt qua bài thi lý thuyết, vốn bao trùm từ biển báo giao thông, khoảng cách phanh đến khả năng nhận diện nguy hiểm.

Bài thi lý thuyết được áp dụng từ năm 1996, bao gồm hai phần: 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên luật giao thông và bài kiểm tra Hazard Perception yêu cầu thí sinh phát hiện mối nguy trong các đoạn video.

Người dự thi cần đúng 43/50 câu ở phần đầu và 44/75 điểm ở phần nhận diện nguy hiểm. Sau khi vượt qua bài lý thuyết này, họ mới được đặt lịch thi thực hành.