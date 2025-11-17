Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Đêm 17/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Dự báo ngày 18/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Rạng sáng 18/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 17 và ngày 18/11 có mưa, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Miền Bắc hai ngày tới mưa rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khánh Hòa mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 7 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.