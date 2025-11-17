Chủ hụi biệt tăm, nhiều người mang loa đi đòi tiền ở TPHCM

Ngày 17/11, lực lượng chức năng phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) đang xác minh vụ nữ chủ hụi bỗng mất tích cùng số tiền hàng tỷ đồng của các hụi viên.

Qua xác minh của Công an phường Chánh Phú Hòa, nữ chủ hụi tên L.T.P. (32 tuổi, quê Cần Thơ). Hiện, công an vẫn chưa liên hệ được với người phụ nữ này.

Nhiều người tập trung trước căn nhà ở phường Chánh Phú Hòa để tìm bà L.T.P. (Ảnh: Đ.T.)

Gần một tháng qua, bà P. đăng ký tạm trú trên đường NF2, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM (trước đây thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Dây hụi do bà P. làm chủ có nhiều người tham gia. Hụi viên đều sinh sống ở địa phương khác và tham gia bằng hình thức online.

Những ngày qua, hàng chục người dân (đa số là phụ nữ, làm công nhân, nội trợ...) mang theo băng rôn, loa kẹo kéo tập trung trước căn nhà trên đường NF2, phường Chánh Phú Hòa, để tìm gặp chủ hụi.

Công an phường Chánh Phú Hòa kêu gọi các hụi viên đến trình báo. Nhà chức trách chưa thể thống kê hết được số người tham gia và số tiền liên quan.

Các hụi viên mang theo loa kẹo kéo để đi tìm gặp chủ hụi (Ảnh: Đ.T).

Cùng ngày, UBND phường Chánh Phú Hòa đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, khu phố tiếp tục nắm bắt tình hình liên quan đến đường dây hụi của bà L.T.P., hướng dẫn người dân đến cơ quan chức năng trình báo, không để tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, Phòng Văn hóa - Xã hội được giao tổ chức tuyên truyền cho người dân để hạn chế hụi biến tướng, kịp thời nắm bắt các đường dây hụi nóng, hụi online, lãi suất cao.