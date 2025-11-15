Nổi bật tuần qua: Cặp đôi đi xe máy vác thanh sắt "hạ gục" người đi đường

Cặp đôi chở thanh sắt "hạ gục" người đi đường

Cặp đôi chở thanh sắt cồng kềnh bằng xe máy điện, khiến phần đầu thanh sắt chìa ra đường và đâm mạnh vào một người đi xe máy, dẫn đến tai nạn hết sức nguy hiểm.

Cặp đôi chở thanh sắt “hạ gục” người đi đường (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế đánh lái kịp thời, tránh xe bán tải đột ngột dừng giữa đường

Chiếc xe bán tải đã bất ngờ phanh lại và dừng giữa đường, buộc tài xế xe đi ngay phía sau phải đánh lái gấp để tránh. May mắn khoảng cách giữa 2 xe vẫn còn đủ xa và tài xế vẫn phản ứng đủ nhanh để tránh một vụ va chạm.

Tài xế đánh lái kịp thời, tránh xe bán tải đột ngột dừng giữa đường (Video: Otosaigon).

Ô tô chuyển hướng bất cẩn, va chạm mạnh với xe đi cùng chiều

Chiếc VF6 chuyển hướng nhưng thiếu quan sát, dẫn đến va chạm mạnh với một chiếc VF5 đi cùng chiều. Vụ va chạm cũng đã gây ra tranh cãi về việc phương tiện nào có lỗi trong tình huống này.

Ô tô chuyển hướng bất cẩn, va chạm mạnh với xe đi cùng chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Người phụ nữ thản nhiên đi bộ sang đường như chỗ không người

Bất chấp đoạn đường có đông phương tiện và tài xế đã bấm còi từ xa để cảnh báo, người phụ nữ vẫn thản nhiên đi bộ băng sang đường như chỗ không người, buộc tài xế phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Người phụ nữ thản nhiên đi bộ sang đường như chỗ không người (Video: OFFB).

Người đi xe máy lao thẳng vào ô tô ngược chiều

Người đàn ông đầu trần điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp ô tô ngược chiều đã không kịp xử lý dẫn đến tình huống đối đầu.

Nhiều người cho rằng tài xế ô tô cũng có phần lỗi trong tình huống này vì điều khiển xe đi ra giữa đường, thay vì đi trong làn của mình.

Người đi xe máy lao thẳng vào ô tô ngược chiều (Video: Giao thông văn minh).

Cung đường núi cheo leo khiến nhiều người rùng mình

Chiếc ô tô di chuyển trên đoạn đường đèo núi để đi đến điểm du lịch “mỏm đá tử thần” tại Hà Giang khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình vì cung đường cheo leo, mà dường như chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Cung đường núi cheo leo khiến nhiều người rùng mình (Video: OFFB).

Tài xế taxi nghi nhầm chân ga, tông hàng loạt phương tiện

Chiếc taxi bất ngờ lao vọt lên với tốc độ cao, đâm hàng loạt phương tiện đang đứng chờ trên đường. May mắn một chiếc ô tô đã cản chiếc taxi này lại để không tông vào những người đi xe máy.

Nhiều khả năng tài xế chiếc taxi đã đạp nhầm chân ga trong tình huống này.

Tài xế taxi nghi nhầm chân ga, tông hàng loạt phương tiện (Video: Văn hóa giao thông).

Nhóm nam sinh gặp nạn vì lao xe vào nhau

Hai học sinh chở nhau bằng xe đạp lao nhanh ra đường khiến một nam sinh khác điều khiển xe máy điện không kịp tránh, dẫn đến tình huống va chạm khiến cả ba bị ngã ra đường.

Nhóm nam sinh gặp nạn vì lao xe vào nhau (Video: Giao thông văn minh).

Cô gái bị hất ngã vì giành đường với xe tải đang chuyển hướng

Dù chiếc xe tải đang chuyển hướng và chuẩn bị qua hết đường, cô gái vẫn điều khiển xe máy cố gắng chen vào khoảng trống để vượt lên, hậu quả đã bị chiếc xe tải hất ngã.

Cô gái bị hất ngã vì giành đường với xe tải đang chuyển hướng (Video: Otosaigon).

Tài xế hốt hoảng phanh gấp tránh em bé bất ngờ chạy băng qua đường

Tài xế hai chiếc ô tô đã có tình huống đánh lái và phanh gấp khi bất ngờ phát hiện em bé chạy băng qua đường. May mắn không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra trong tình huống này.