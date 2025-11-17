Kia Morning vẫn bán chậm dù đã có phiên bản mới

Nâng cấp giữa vòng đời vào giữa tháng 9, hiệu ứng phiên bản mới giúp Kia Morning cải thiện tiêu thụ ngay trong tháng đầu mở bán, nhưng chưa thể tạo ra giá trị lâu dài. Doanh số tháng 10 của mẫu xe này giảm, đạt 29 chiếc và một lần nữa xuất hiện trong bảng xếp hạng loạt xe bán chậm nhất thị trường.

Kia Morning 2025 vẫn giữ nguyên vóc dáng tổng thể, nhưng được làm mới với cụm đèn trước và sau có thiết kế tương đồng với “đàn anh” Carnival (Ảnh: Đại lý Kia).

Việc giảm tiêu thụ của Morning đi ngược xu hướng tăng trưởng chung của thị trường. Mẫu xe Hàn Quốc này cũng là sản phẩm duy nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A ghi nhận kết quả bán hàng đi xuống trong tháng 10.

Hyundai Grand i10 vẫn "hút" khách nhất nhóm xe này, với doanh số đạt 362 chiếc, tăng 38% so với tháng 9. Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về Toyota Wigo với 244 xe được bán ra, tăng gần 122% trong tháng 10.

Doanh số phân khúc xe đô thị hạng A tháng 10 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, Kia Morning 2025 sở hữu một số trang bị nổi bật hơn các đối thủ, như cụm đồng hồ điện tử sau vô-lăng (kích cỡ khác nhau tùy phiên bản), màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Những tiện nghi này giúp Morning mới có sức thuyết phục hơn với những khách hàng cá nhân. Nhưng mức giá 439-469 triệu đồng lại tạo thành rào cản lớn, khi đắt nhất phân khúc.

Hãng vẫn mở bán song song đời cũ của Kia Morning, gồm hai phiên bản MT (số sàn) và X-Line, có giá 349 triệu và 424 triệu đồng. Tuy nhiên, hai biến thể này vốn khó cạnh tranh với các đối thủ.

Nội thất của Kia Morning 2025 hiện đại hơn hẳn các đối thủ (Ảnh: Đại lý Kia).

Theo giới chuyên gia, khách Việt vốn không còn “mặn mà” với phân khúc hatchback hạng A. Đây cũng là lý do sức tiêu thụ của nhóm xe này liên tục đi xuống trong vài năm gần đây. “Sân chơi” của các mẫu xe này bị thu hẹp, khiến sản phẩm nằm ở cuối bảng như Morning khó tìm cơ hội bứt phá.