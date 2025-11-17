U22 Việt Nam chuẩn bị phương án đánh bại U22 Hàn Quốc

Nếu U22 Việt Nam thắng U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 chiều 18/11, đồng thời trận đấu giữa U22 Trung Quốc và Uzbekistan kết thúc có lợi cho chúng ta, U22 Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch.

U22 Việt Nam chuẩn bị phương án đối đầu với U22 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Đây là khả năng hết sức bất ngờ, nhưng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã đọc ra lối chơi của U22 Hàn Quốc. Người tạm thời thế chỗ của HLV Kim Sang Sik tại Panda Cup cho biết: “U22 Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ của họ có tốc độ tốt và có phong cách chơi bóng hiện đại”.

“Ngoài ra, cầu thủ Hàn Quốc luôn có thói quen di chuyển trên khắp mặt sân. Thi đấu ở U22 Hàn Quốc, chúng tôi phải chơi có tổ chức, giữ vững cự ly đội hình. Tôi sẽ phân tích lại trận đấu với U22 Uzbekistan, xem xét thể trạng của các cầu thủ, trước khi có sự điều chỉnh hợp lý trong trận đấu tới gặp U22 Hàn Quốc”, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Hàn Quốc, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh điều chỉnh khối lượng, cho phù hợp với trận đấu sắp diễn ra.

U22 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ trước U22 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Các bài tập của U22 Việt Nam vào buổi chiều 17/11 không quá nặng, tránh để các cầu thủ bị quá tải, nhưng vẫn diễn ra với không khí nghiêm túc. Ngoài ra, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh còn hé lộ đến việc sử dụng những cầu thủ chưa ra sân ở các trận đấu trước, chưa bị đối thủ nhận diện.

Đáng chú ý trong số này là trung vệ cao đến 1m95 Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ này sẽ sở hữu ưu thế cực lớn trong các pha không chiến trước U22 Hàn Quốc.

Còn nhớ, hồi tháng 3 năm nay, U22 Việt Nam từng gây bất ngờ khi cầm hòa 1-1 trước U22 Hàn Quốc, cũng tại một giải đấu khác ở Trung Quốc. Thậm chí, chúng ta còn là đội ghi bàn trước ở trận đấu nói trên, do công của Thanh Nhàn.

Hiện tại, U22 Việt Nam còn muốn làm nhiều hơn thế, để hướng đến ngôi vô địch Panda Cup 2025, làm bàn đạp tinh thần trước khi tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay.