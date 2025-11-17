Hai ô tô Mercedes biển xanh 80B bán đấu giá được hơn 90 triệu đồng

Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng vừa nhận được văn bản từ công ty đấu giá thông báo kết quả đấu giá hai ô tô Mercedes (tài sản thanh lý).

Phiên đấu giá trực tuyến diễn ra chiều 14/11 tại Hà Nội, với sự giám sát của đại diện Cục Quản trị.

Xe Mercedes E240 biển kiểm soát 80B-4789 được đấu giá thành công với số tiền 42 triệu đồng (Ảnh: Hồng Hạnh).

Kết quả, ô tô Mercedes E240 biển kiểm soát 80B-4789 (sản xuất năm 2000) đã thuộc về một người đàn ông ở phường Phú Diễn, Hà Nội với mức giá 42 triệu đồng (giá khởi điểm 35 triệu đồng)

Xe Mercedes E240 mang biển số 80B-2826 (sản xuất năm 2001) thuộc về một người đàn ông ở xã Phúc Lộc, Hà Nội với mức giá 48,5 triệu đồng (giá khởi điểm 38,5 triệu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí, lệ phí sang tên chuyển quyền sở hữu.

Công ty đấu giá đề nghị Cục Quản trị hoàn thành thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán tài sản và bàn giao ô tô cho người trúng đấu giá sau khi họ thanh toán đủ tiền.

Ô tô Mercedes E240 mang biển số 80B-2826 được bán đấu giá thành công với mức 48,5 triệu đồng (Ảnh: Hồng Hạnh).

Trước đó, công ty đấu giá này đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 52 ô tô đã qua sử dụng của Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng. Số ô tô này nằm rải rác tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Bất ngờ nhất là ô tô Toyota Crown 3.0 màu đen mang biển số 80B-1989 có giá khởi điểm 178 triệu đồng đã được đấu giá thành công với mức 656 triệu đồng (chênh lệch 478 triệu đồng).

Người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai được công nhận trúng đấu giá “xe bộ trưởng” 27 năm tuổi này (đăng ký lần đầu vào tháng 8/1998). Ô tô đang được bảo quản tại phường Xuân Hòa, TPHCM.