Lũ dâng cao 5m ngập ngang mái chợ, sơ tán khẩn cấp hơn 500 hộ dân

Đến trưa 17/11, mưa lớn khiến nhiều địa bàn thấp trũng của thành phố Huế bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Tại phường Phong Điền, tình trạng ngập lụt sâu nhất xảy ra ở các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái và Hưng Thái, với mức ngập sâu 4,5-5m; chợ Phong Mỹ và tổ dân phố Đông Thái ngập 2,5m.

Nước lũ gây ngập lụt sâu tại khu vực chợ Phong Mỹ, phường Phong Điền, thành phố Huế (Nguồn: Review Phong Điền).

Các khu vực khác của phường này như Vĩnh Nguyên, Trạch Tả, Huỳnh Liên và An Thôn ngập 0,5-0,8m. Ngoài ra, nhiều đoạn tỉnh lộ, đường liên thôn cũng ngập sâu 0,5-2,5m, gây chia cắt cục bộ.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, cho biết trên địa bàn hiện ghi nhận 173 hộ dân bị ngập 2-2,5m. Chính quyền địa phương đã sơ tán 129 hộ với 381 khẩu.

Sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng xã Bình Điền đã hỗ trợ sơ tán nhiều hộ dân bị cô lập do nước lũ lên nhanh tại thôn An Vinh đến nơi an toàn.

UBND xã A Lưới 2 cũng đã di dời hơn 130 người dân ở nơi dễ xảy ra sạt lở, lũ quét đến nơi tránh trú an toàn.

Nước lũ trên sông Bồ tràn vào nhiều nhà dân tại phường Hương Trà (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực trung tâm của thành phố Huế, nhiều tuyến đường ở phía Nam sông Hương, như Hùng Vương, Bà Triệu, Tố Hữu, Phan Đình Phùng, các tuyến giao thông khu đô thị mới An Vân Dương,… cũng đã bị ngập úng, phương tiện lưu thông khó khăn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, đến trưa 17/11, nước trên sông Hương ở trạm Kim Long là 2,85m, dưới báo động 3 là 0,65m. Nước ở sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 4,88m, trên báo động 3 là 0,38m.

Dự báo trong ngày 17/11 nước các sông tiếp tục dâng lên do mưa lớn còn kéo dài.

Nhiều tuyến đường tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế bị ngập lụt (Ảnh: Cao Tiến).

UBND thành phố Huế đã yêu cầu các địa phương triển khai phương án "4 tại chỗ", chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Chính quyền cũng phát cảnh báo đề nghị người dân ở khu vực hạ lưu sông Hương, sông Bồ kê cao đồ đạc, đưa xe cộ đến gửi ở nơi cao ráo và không di chuyển qua khu vực các ngầm tràn có nước chảy xiết.

Các lực lượng vũ trang duy trì hơn 8.000 cán bộ chiến sĩ ứng trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi được yêu cầu.