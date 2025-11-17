Nga đáp trả tuyên bố của quan chức Đức về nguy cơ xung đột Nga - NATO

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Những luận điệu như vậy ngày càng được nghe thấy nhiều hơn từ châu Âu. Không có bất kỳ ai ở Nga ủng hộ bất kỳ cuộc đối đầu nào với NATO, nhưng chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đảm bảo lợi ích của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 17/11, bình luận về tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng một cuộc xung đột giữa Nga và NATO có thể xảy ra trước năm 2029.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo những phát biểu của Bộ trưởng Pistorius không giúp "cải thiện tình hình" và có thể thúc đẩy Nga thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức về khả năng xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và NATO.

"Không còn nghi ngờ gì về việc ai mới là bên gây hấn", nhà ngoại giao Nga nói.

Vào ngày 15/11, trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết: "Các chuyên gia quân sự và các cơ quan tình báo có thể ước tính khi nào Nga sẽ tái thiết lực lượng đủ để tấn công một thành viên NATO ở phía đông. Chúng tôi luôn nói rằng điều này có thể xảy ra từ năm 2029 trở đi".

“Tuy nhiên, hiện nay, một số người cho rằng kịch bản đó có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Một số người thậm chí còn tin rằng chúng ta đã trải qua mùa hè hòa bình cuối cùng rồi", ông Pistorius nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm rằng NATO vẫn duy trì "năng lực răn đe mạnh mẽ", bao gồm cả lực lượng hạt nhân.

Ông Pistorius bày tỏ lo ngại về tình trạng quân đội Đức hiện nay, với cơ sở hạ tầng “một phần xuống cấp” và quân số “giảm mạnh”. Ông nói thêm rằng quân đội cần được nâng cấp cơ cấu khẩn cấp, từ mua sắm đến dự trữ vũ khí và nhân lực, viện dẫn mối đe dọa từ một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga.

Theo ông Pistorius, Đức “phải phản ứng nhanh chóng và quyết đoán bằng cách tăng cường năng lực phòng thủ”, đồng thời vạch ra một số sáng kiến ​​đang được triển khai, từ mua sắm máy bay không người lái đến tăng quân dự bị lên 200.000 binh sĩ vào năm 2030 và các dự án cơ sở hạ tầng như gia cố cầu đường trong trường hợp Đức được sử dụng làm điểm trung chuyển thiết bị quân sự.

Tại một hội nghị ở Vilnius vào ngày 17/11, Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius cho biết Nga có thể tấn công một quốc gia NATO trong 2-4 năm tới và các nước Baltic có thể là một trong những mục tiêu tiềm năng nhất của Nga.

"Một trong những câu hỏi quan trọng nhất đối với Liên minh châu Âu và NATO là làm thế nào để bảo vệ các nước Baltic và rút ra bài học từ Ukraine. Tính cấp thiết của câu hỏi đầu tiên xuất phát từ những tuyên bố công khai của các cơ quan tình báo của chúng ta, bao gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và khu vực của chúng ta, rằng (Tổng thống Nga Vladimir) Putin có thể sẵn sàng thử nghiệm Điều 5 trong 2-4 năm tới, trước năm 2030”, ông Kubilius nói.

Ông Kubilius lưu ý rằng, Hiệp ước Liên minh châu Âu có Điều 42(7) quy định về việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia thành viên. Ông cho biết “một số chuyên gia coi điều khoản này còn mạnh hơn Điều 5 của Hiến chương NATO về nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc hỗ trợ lẫn nhau".

Trong một cuộc phỏng vấn với báo European Pravda vào tháng 5, ông Kubilius dự đoán Nga có thể tấn công một quốc gia NATO trong vòng 3 năm.

Ông Kubilius gần đây cũng tuyên bố, xét đến khả năng Nga tấn công NATO, Ukraine cần được tích hợp vào các dự án quốc phòng của EU và áp dụng kinh nghiệm của nước này, vì không có quân đội châu Âu nào có kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại.

Ủy viên Quốc phòng châu Âu cũng bày tỏ quan điểm rằng khoản vay bồi thường của EU dành cho Ukraine sẽ là một động thái mạnh mẽ để thuyết phục Nga rằng xung đột phải được chấm dứt.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích lý do Moscow có thể hành động như vậy.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý. Ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.