Rolls-Royce Ghost Series II đầu tiên Việt Nam, màu sơn đắt hơn 1 chiếc VF 3

“Giới săn xe” tại Việt Nam mới đây bắt gặp một chiếc Rolls-Royce Ghost Series II trên đường phố Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, đây là Ghost thế hệ thứ hai đầu tiên về nước ta. Xe được nhập khẩu qua đại lý chính hãng và thuộc sở hữu của một đại gia trẻ tuổi.

Ghost Series II ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 4/2025. Giá cho bản tiêu chuẩn từ 34,9 tỷ đồng và bản Extended (trục cơ sở dài) tăng lên 38,9 tỷ đồng. Chiếc Ghost trong bài là phiên bản Extended, có giá lăn bánh khoảng 50 tỷ đồng do chủ xe mua nhiều tùy chọn thêm đắt tiền.

Xe mang biển số TPHCM với dãy số 868.86. Tham khảo trên hệ thống đấu giá biển số, biển số này được đấu giá với giá trúng 110 triệu đồng. Theo những người “chơi biển đẹp”, dãy số 6886 có ý nghĩa đại cát đại lợi, phát lộc và nhiều may mắn. Cặp số 86 đối xứng được xem là số “phát lộc kép”, mang nghĩa “phát mãi, lộc mãi không dừng”.

Kích thước chiều dài x rộng x cao của xe là 5.457 x 1.948 x 1.550(mm), chiều dài cơ sở 3.465mm - lớn hơn 170mm so với bản tiêu chuẩn. Trọng lượng xe lên tới 2,435 tấn. Hệ thống treo chủ động Planar Suspension System sử dụng camera quét mặt đường để tự động điều chỉnh áp suất khí nén, tạo ra sự êm ái khi đi đường gồ ghề.

Ngoại thất xe sơn màu xanh ngọc lục bảo, có tên gọi Emerald Green và nằm trong bộ sưu tập Bespoke Paint của hãng xe Anh quốc. Giá tùy chọn này ước tính từ 12.000 USD (tương đương 315 triệu đồng), tức đắt hơn 1 chiếc VF 3 (giá niêm yết 299 triệu đồng). Tại Việt Nam, còn hai chiếc Rolls-Royce Cullinan khác mang màu sơn tương tự. Đường coachline chạy dọc thân xe có màu cam.

Rolls-Royce Ghost 2025 thay đổi nhẹ về thiết kế. Cản trước thêm khe gió kéo dài từ giữa sang hai bên, bên trong gồm nhiều cánh chia gió và cụm radar đặt chính giữa. Lưới tản nhiệt Pantheon mạ crôm sáng bóng, có khả năng phát sáng. Logo “Spirit of Ecstasy” được hạ chiều cao, tối ưu tính khí động học.

Phần đuôi xe thay đổi nhẹ với cản sau làm liền mạch hơn, hệ thống ống xả đặt ẩn bên dưới gầm xe. Theo lý giải của nhà sản xuất, điều này nhằm giảm tiếng ồn, ưu tiên sự yên lặng và không phả hơi nóng vào người đứng sau. Để ống xả lộ trên cản sau, khách hàng phải bỏ ra hơn 200 triệu mua tùy chọn này.

Cụm đèn pha mang kiểu dáng thanh mảnh, nhỏ gọn hơn so với bản tiền nhiệm. Dải LED định vị ban ngày dạng chữ “L” nằm ngang. Cụm đèn hậu thiết kế mềm mại, lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Rolls-Royce Spectre, bên trong gồm các dải LED đứng cùng hai chi tiết mạ crôm, tạo nên bố cục ánh sáng lạ mắt trong đêm.

Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, phay sáng bề mặt và bên trong tối màu. Thiết kế góc cạnh kiểu mới tạo sự cá tính, trẻ trung hơn cho chiếc xe, khác với đường nét mềm mại truyền thống.

Nội thất chiếc Rolls-Royce Ghost bọc da màu trắng Grace White chủ đạo, kết hợp cùng màu đen Black. Logo trên tựa đầu được thêu thủ công cùng đường chỉ khâu mang màu cam tạo điểm nhấn. Để có những trang bị này, ước tính chủ xe phải bỏ ra không dưới 18.000 USD (khoảng 475 triệu đồng).

“Trái tim” của Rolls-Royce Ghost Series II là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, cho ra công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850Nm. Sức mạnh truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa 250km/h. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 16 lít/100km đường hỗn hợp.

Bên cạnh mẫu SUV Cullinan, Ghost là một trong những mẫu Rolls-Royce được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, như cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh… Từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục chiếc Ghost nhập khẩu về Việt Nam thông qua đại lý chính hãng lẫn tư nhân.

