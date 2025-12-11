Limo Green “thần tốc” đuổi kịp Xpander, cạnh tranh MPV bán chạy nhất năm

Theo kết quả bán hàng được VinFast công bố, hãng xe Việt đã bàn giao 9.642 chiếc Limo Green trong tháng 11, tăng gấp 2,3 lần so với tháng trước. Đây là kỷ lục doanh số từ trước tới nay với một mẫu xe tại thị trường ô tô Việt Nam

Thành tích 16.146 xe đến tay khách hàng chỉ sau 4 tháng mở bán giúp Limo Green nhanh chóng thu gọn khoảng cách với Mitsubishi Xpander - mẫu xe tưởng chừng nắm vững “ngôi vị” MPV bán chạy nhất năm 2025, khi lũy kế doanh số 11 tháng đạt 17.316 chiếc.

Lũy kế doanh số 10 tháng đầu năm 2025 của VinFast Limo Green còn kém gần 8.600 chiếc so với Mitsubish Xpander (Ảnh: Đại lý VinFast).

Với cách biệt chưa đầy 1.200 xe sau 11 tháng, VinFast Limo Green có cơ hội rất lớn sẽ vượt qua Mitsubishi Xpander nếu duy trì “phong độ” như hiện tại. Ngay từ tháng 9, mẫu xe Việt đã thành công “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm của sản phẩm Nhật.

Nếu vượt qua Xpander và trở thành MPV bán chạy nhất năm, Limo Green sẽ thể hiện được sức hút của bản thân, cũng như năng lực sản xuất của VinFast. Từ năm 2019 đến nay, “ngôi vị” trên liên tục thuộc về Xpander, bất chấp sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt vào tháng 9, và nhanh chóng được hãng xe Nhật ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nhằm duy trì sức cạnh tranh (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Trên thực tế, Mitsubishi Xpander vẫn là lựa chọn hấp dẫn với đông đảo người dùng. Dù không bán chạy bằng VinFast Limo Green trong vài tháng gần đây, nhưng mẫu xe này liên tục ghi nhận doanh số đứng đầu nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

Sở hữu kích thước lớn hơn Xpander và ngang một mẫu MPV hạng trung như Toyota Innova Cross, nhưng VinFast Limo Green được xem là đối thủ trực tiếp của Xpander, do đều nhắm tới đối tượng khách hàng có nhu cầu kinh doanh vận tải. Khi đặt lên “bàn cân”, Limo Green có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Đầu tiên là không gian 7 chỗ rộng rãi hơn hẳn Xpander. Tiếp đến, Limo Green đang được hãng xe Việt áp dụng chính sách miễn phí sạc 24/7 tại các trạm V-Green đến năm 2027. Đây là yếu tố chính khiến khách Việt sẵn sàng chi thêm để sở hữu mẫu xe này.

VinFast Limo Green có chiều dài cơ sở lên tới 2.840mm, lớn hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander (2.775mm) nên về lý thuyết, Limo Green sẽ có không gian rộng rãi hơn (Ảnh: VF).

Với những người dùng chạy dịch vụ, việc gần như không tốn chi phí di chuyển đồng nghĩa với khả năng hồi vốn nhanh. Mitsubishi Xpander được đánh giá cao vì sở hữu chi phí bảo dưỡng thấp nhưng không hấp dẫn như Limo Green, do xe điện không cần phải thay dầu/nhớt động cơ định kỳ.