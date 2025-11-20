Hải quân và đặc công tham gia cứu nạn trong trận lũ lịch sử

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 3h30 ngày 20/11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa đạt 6,62m, trên báo động 3 là 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m.

Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), tại trạm Đồng Trăng ghi nhận mức 12,68m, trên báo động 3 là 1,68m; trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang mực nước đạt 4,66m, cao hơn báo động 3 là 0,16m.

Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện giúp nhân dân phường Tây Nha Trang (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Do nước lũ dâng cao kết hợp mưa lớn, nhiều khu dân cư ở Khánh Hòa chìm sâu trong nước. Trước tình hình này, Lữ đoàn Đặc công 5 đã điều lực lượng hỗ trợ ứng cứu người dân khu vực Tây Nha Trang.

Tại đây, lực lượng cứu hộ đã đưa được hàng chục người dân ra khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang. Người dân sau khi được đưa ra khỏi vùng ngập lụt sẽ lên xe chuyên dụng về nơi trú tạm.

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân cũng khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng Hải quân sơ tán người dân trong vùng cô lập ở xã Cam Lâm (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Lực lượng Hải quân nhanh chóng cơ động đến các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao như xã Suối Hiệp, phường Tây Nha Trang, xã Cam Lâm, xã Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cứu hộ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lúc 3h ngày 20/11, tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận và đưa 9 người dân bị cô lập đến vị trí an toàn.

Hiện công tác cứu hộ vẫn được các lực lượng triển khai khẩn trương, quyết liệt nhằm giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và ứng phó hiệu quả với tình hình mưa lũ phức tạp.