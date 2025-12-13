Lê Dương Bảo Lâm trầy trật bán vé họp fan, "cầu cứu" Trấn Thành, HIEUTHUHAI

Khi showbiz "giải cứu Lê Dương Bảo Lâm"

Gần đây, buổi họp fan Đại hội nhiều mặt một lời của Lê Dương Bảo Lâm trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Chương trình ấn định tổ chức 2 đêm vào 27/12 và 28/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), có 3 hạng vé là 900.000 đồng, 1,3 triệu đồng và 1,6 triệu đồng.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi tổ chức chương trình họp fan đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những ngày đầu, tốc độ tiêu thụ vé của 2 đêm họp fan rất chậm. Thậm chí sau 6 ngày mở bán vé, show chỉ bán được khoảng 120 vé trên tổng số hơn 1.600 vé/đêm, dù đã công bố một số khách mời như: Mạc Đăng Khoa, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Hà Nhi...

Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm liên tục "than khóc" trên trang cá nhân, bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng vì sự kiện họp fan rơi vào tình trạng ế ẩm.

"Các ca sĩ chuẩn bị tổ chức họp fan hãy xem đây là bài học. Đừng tự tin vào độ nhận diện của mình. Tôi có 15 triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng mà không bán nổi một nửa số vé", Lê Dương Bảo Lâm dở khóc dở cười chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục "cầu cứu" vì tình hình bán vé ảm đạm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để cứu vãn tình hình, Lê Dương Bảo Lâm phải "cầu cứu" đồng nghiệp lan tỏa thông tin, "năn nỉ" khán giả mua vé. Anh cũng giới thiệu thêm các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng sẽ góp mặt trong sự kiện họp fan như: HIEUTHUHAI, Hòa Minzy, HURRYKNG, Ngô Kiến Huy, Kỳ Duyên, Song Luân, Isaac...

Nhiều nghệ sĩ trong showbiz lần lượt đăng bài "giải cứu" Lê Dương Bảo Lâm, chia sẻ thông tin sự kiện, kêu gọi khán giả ủng hộ.

"Có ai mua vé giúp Lê Dương Bảo Lâm không?", Trấn Thành đăng đàn ủng hộ người em thân thiết.

"Lê Dương Bảo Lâm gặp tôi khóc sưng mắt, đang phải bán đất ở Đồng Nai để trả nợ rồi. Mỗi người 1 vé 10 phân vẹn 10 nhé", Tiến Luật hài hước chia sẻ.

Nhờ sự "chung sức" của nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết, hiện tại, buổi họp fan ngày 28/12 của Lê Dương Bảo Lâm đã bán hết vé. Tuy nhiên, chương trình ngày 27/12 vẫn còn nhiều hạng vé trống trên kênh phân phối.

Buổi họp fan ngày 27/12 còn nhiều hạng vé chưa bán hết (Ảnh: Chụp màn hình).

Tối 12/12, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ thông báo nghệ sĩ Trấn Thành là khách mời góp mặt trong chương trình họp fan ngày 27/12.

"Khách mời này đủ bất ngờ chưa ạ? Khi bị dồn tới đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Mọi người đừng ép tôi nữa, không là tôi nhắn tin cho chị Mỹ Tâm luôn", Lê Dương Bảo Lâm nói vui.

Vì sao Lê Dương Bảo Lâm trầy trật bán vé?

Bên cạnh những bài đăng hài hước về hiện tượng "cả showbiz giải cứu Lê Dương Bảo Lâm", khán giả cũng bàn luận lý do vì sao chương trình họp fan này lại có tốc độ bán vé chậm, trong khi chủ nhân là nghệ sĩ có lượt tương tác cao trên mạng xã hội.

Một chuyên gia truyền thông chia sẻ với phóng viên Dân trí, trong bối cảnh bùng nổ các sự kiện âm nhạc, giao lưu nghệ thuật hiện nay, để một chương trình diễn ra thành công cần nhiều yếu tố.

Lê Dương Bảo Lâm là cái tên "nhẵn mặt" trên mạng xã hội, nhưng để hàng ngàn khán giả chịu bỏ hàng triệu đồng mua vé họp fan lại là câu chuyện khác.

"Đối tượng khán giả chính của Lê Dương Bảo Lâm là tệp công chúng tuổi trung niên hoặc khán giả ở các tỉnh thành xa xôi. Đa số những người thích Lê Dương Bảo Lâm vì yếu tố giải trí, sẵn sàng xem miễn phí nhiều nội dung do anh ấy tạo nên.

Trong khi đó, để tổ chức họp fan thành công, nghệ sĩ cần có lượng fan cứng theo tiêu chuẩn thần tượng, có lượng khán giả lớn, sẵn sàng chịu chi tiền triệu. Do đó, Lê Dương Bảo Lâm có thể hút đám đông hàng chục ngàn người đến xem diễn hài, giao lưu miễn phí, nhưng bán hơn 3.000 vé cho 2 đêm họp fan vẫn là bài toán cần cân nhắc nhiều yếu tố", chuyên gia nói.

Chuyên gia cũng phân tích thêm, một trong những lý do khác khiến chương trình của Lê Dương Bảo Lâm bán vé chậm là khán giả mơ hồ về nội dung, sản phẩm.

"So với một buổi họp fan của ca sĩ, khán giả dễ hình dung mình sẽ được trải nghiệm những nội dung gì, được xem thần tượng biểu diễn gì.

Với diễn viên hài như Lê Dương Bảo Lâm, khán giả khó để nắm bắt được chương trình có những tiết mục như thế nào, nghệ sĩ sẽ giao lưu ra sao. Họ sẽ băn khoăn sự đầu tư nội dung của show có xứng đáng để họ bỏ tiền ra mua vé hay không", chuyên gia nhận xét.

Nhiều ý kiến tranh luận về giá vé, nội dung chương trình của buổi họp fan do Lê Dương Bảo Lâm tổ chức (Ảnh: 2 Ngày 1 Đêm).

Một số khán giả cũng cho biết, sự kiện họp fan này trùng ngày diễn ra chương trình âm nhạc Anh trai say hi tại TPHCM. Ngoài ra, cuối năm là thời điểm các fandom (cộng đồng người hâm mộ) dồn tiền cho các hoạt động ủng hộ thần tượng tại nhiều lễ trao giải. Do đó, dù chương trình của Lê Dương Bảo Lâm quy tụ dàn khách mời đình đám, tốc độ bán vé chậm là điều đã được dự đoán từ trước.

"Giá vé 900.000 đồng đến 1,6 triệu đồng tương đối cao. Các fandom muốn ủng hộ khi thần tượng làm khách mời trong show của Lê Dương Bảo Lâm cũng sẽ phải cân nhắc nhiều trước khi bỏ tiền mua vé vì họ còn nhiều dự án khác để chi tiêu", một ý kiến trên mạng xã hội.

Việc Lê Dương Bảo Lâm dựa vào tên tuổi nhiều nghệ sĩ để kéo khán giả mua vé cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Có quan điểm cho rằng người mua vé chương trình này vì Lê Dương Bảo Lâm chỉ chiếm 20%, còn lại đa số là fan của các ca sĩ, diễn viên khác. Do đó, đây khó có thể gọi là "họp fan Lê Dương Bảo Lâm" như mục đích ban đầu tổ chức.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, buổi họp fan của Lê Dương Bảo Lâm là một sự kiện giải trí thú vị bởi vì không phải ai cũng quy tụ được dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng góp mặt như vậy.

Ngoài ra, tình huống Lê Dương Bảo Lâm "than khóc vì ế vé" cũng được xem là chiêu trò truyền thông hài hước, đưa tên tuổi anh liên tục phủ sóng mạng xã hội, đồng thời giúp chương trình tiếp cận được nhiều khán giả hơn, lấp đầy chỗ trống nhiều hạng ghế.