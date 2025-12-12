10 ô tô xăng/dầu bán chạy tháng 11: HR-V góp mặt, xe Hàn vắng bóng

Bên cạnh sự bùng nổ của các mẫu xe điện, “sân chơi” của những dòng xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn có không gian tăng trưởng so với tháng 10. Điều này được thể hiện qua danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu “hút” khách nhất tháng 11, khi không có sản phẩm nào bán dưới 1.200 chiếc.

Đứng ở vị trí số 1 vẫn tiếp tục là Mitsubishi Xpander, dù doanh số giảm 15,5% so với tháng 10. Ngoài mẫu xe này, Toyota Yaris Cross cũng giảm tiêu thụ 6,2% trong tháng 11; 8 sản phẩm còn lại trên danh sách đều tăng trưởng doanh số.

Trong khi đó, đối thủ của Yaris Cross là Mitsubishi Xforce lại ghi nhận doanh số tăng gần 19% và vượt qua mẫu bán tải “hút” khách Ford Ranger, chỉ xếp sau Xpander trên danh sách. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp Mitsubishi Xforce bán vượt Yaris Cross, sau nhiều tháng bị “đồng hương” này đè nén.

Ford Territory và Honda HR-V cũng là hai cái tên gây chú ý trong danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 11. Trong đó, Territory ghi nhận doanh số kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.539 chiếc, nhưng vẫn chưa thể bán vượt Mazda CX-5 (1.766 xe).

Honda HR-V lần đầu xuất hiện trên danh sách, từ khi được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam vào đầu tháng 4, nhờ doanh số tháng 11 đạt 1.274 chiếc, tăng 66,3%. Con số này khá ấn tượng với một mẫu SUV hạng B có giá niêm yết cao nhất lên tới 869 triệu đồng (bản hybrid).

Đại diện duy nhất của xe Hàn trên danh sách tháng 10 là Hyundai Creta đã không còn xuất hiện trong tháng 11. Xe Nhật gia tăng sự hiện diện với 7 sản phẩm, xe Mỹ chiếm 3 vị trí; ô tô gầm cao vẫn được khách Việt ưa chuộng.