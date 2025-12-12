Xiaomi có thể làm cả xe dùng động cơ đốt trong

Xiaomi vừa công bố một bằng sáng chế liên quan đến công nghệ hiển thị mức nhiên liệu, cho thấy hãng đang phát triển các dòng xe có hệ thống lưu trữ nhiên liệu, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện.

Hồ sơ được Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc đăng tải vào ngày 5/12, thuộc nhóm công nghệ dự trữ của Xiaomi dành cho xe dùng nhiên liệu và xe hybrid. Theo trang IT-home, bằng sáng chế nhấn mạnh quá trình phát triển các phương pháp phần mềm giúp ổn định thông số mức nhiên liệu mà người lái nhìn thấy.

Bằng sáng chế mới của Xiaomi mô tả quy trình điều chỉnh đa tầng để ổn định giá trị hiển thị mức nhiên liệu (Minh họa: CarNewsChina).

Bằng sáng chế mô tả một phương pháp trước tiên xác định giá trị hiển thị mức nhiên liệu ban đầu trong bình. Sau đó, hệ thống so sánh giá trị này với dữ liệu thu được từ cảm biến. Khi độ lệch vượt quá ngưỡng thiết lập trước, hệ thống sẽ thực hiện ít nhất hai bước điều chỉnh liên tiếp đối với giá trị hiển thị.

Các bước điều chỉnh như vậy diễn ra cho đến khi độ chênh giữa mức nhiên liệu hiển thị và dữ liệu cảm biến giảm xuống dưới ngưỡng cho phép. Tài liệu cho biết quy trình này giúp hạn chế hiện tượng mức nhiên liệu nhảy bất thường trên bảng đồng hồ.

Hồ sơ cũng nêu rõ phương pháp áp dụng cho các phương tiện có bình nhiên liệu, cho thấy đây là công nghệ nằm trong dải sản phẩm hybrid hoặc xe điện mở rộng phạm vi (EREV) của Xiaomi, chứ không thuộc dòng xe thuần điện.

Hồ sơ không đề cập mẫu xe nào sẽ sử dụng hệ thống này, chỉ mô tả giải pháp phần mềm giúp triệt tiêu các biến động gây ra bởi hành vi lái xe, sự dịch chuyển nhiên liệu trong bình hoặc dao động tạm thời từ cảm biến.

Xiaomi thời gian qua cũng đã công bố nhiều bằng sáng chế khác liên quan đến điều khiển xe và phát triển vật liệu pin. Một số hồ sơ gần đây bao gồm các chức năng điều khiển, hệ thống hỗ trợ drift và phương pháp chế tạo vật liệu pin LFP. Những tài liệu này không chỉ rõ sẽ áp dụng cho mẫu xe nào và bao trùm các lĩnh vực điện tử, kiểm soát khung gầm cũng như công nghệ pin.

Theo truyền thông ô tô Trung Quốc, Xiaomi đang chuẩn bị ba mẫu xe mới. Trong đó, mẫu SUV điện cỡ lớn dùng công nghệ mở rộng phạm vi - ký hiệu YU9, là xe có ba hàng ghế, dài hơn 5.200mm và được trang bị cảm biến lidar cùng hệ thống đánh lái bánh sau.

Mẫu SU7 cũng chuẩn bị có bản nâng cấp phần cứng và phần mềm, kèm khả năng có biến thể trục cơ sở kéo dài để tăng không gian hàng ghế sau.

Trong khi đó, mẫu YU7 GT được mô tả là bản hiệu suất cao của YU7, với công suất dự kiến vượt 1.000 mã lực nhờ cấu hình hai mô-tơ điện.