Ukraine tăng tốc đàm phán trên 3 mặt trận, tìm đường chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/12 cho biết ông đã nhận được thông tin cập nhật từ Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov về các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo một nền hòa bình ở Ukraine.

Theo thông điệp của Tổng thống Zelensky trên Telegram, chính phủ Ukraine đang đồng thời triển khai 3 hướng nỗ lực chính liên quan đến các đối tác ở châu Âu và Mỹ nhằm tìm hướng chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

“Tại Đức, công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho nhóm quốc phòng chuyên trách về các chi tiết đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky thông báo, đồng thời cho biết các đại diện từ lực lượng quân đội, tình báo và lực lượng an ninh đều đang tham gia thảo luận.

“Tại Mỹ, công việc của nhóm về kinh tế, tái thiết và đầu tư đã bắt đầu và sẽ tiếp tục”, ông Zelensky xác nhận. Ông cho biết lĩnh vực đàm phán này đang được Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng các quan chức chính phủ và chuyên gia khác phụ trách.

Theo Tổng thống Zelensky, hướng đàm phán thứ 3 là “duy trì liên lạc thường xuyên giữa các cố vấn an ninh quốc gia và tất cả những người có liên quan theo quyết định của các nhà lãnh đạo”.

“Hôm nay, cũng như hầu hết mọi ngày, quá trình liên lạc vẫn tiếp tục giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu khác, cũng như các thành viên khác trong Liên minh Tự nguyện (ủng hộ Ukraine). Về phía Ukraine, ông Umerov đang điều phối việc này”, ông Zelensky giải thích.

Các cuộc đàm phán liên tiếp diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ đưa ra những tín hiệu tích cực về khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự đang rất gần.

Ông cho rằng việc hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào hai vấn đề chính còn tồn đọng: Tương lai của vùng Donbass và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Theo Đặc phái viên Mỹ, những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang ở trong “10 mét cuối cùng”. Ông thừa nhận đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng cho rằng Ukraine và Nga đang hướng tới “gần hơn bao giờ hết” một thỏa thuận hòa bình, với nỗ lực phối hợp đang được tiến hành và có sự tham gia tích cực của Washington.

Tranh luận về lãnh thổ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian. Ông Zelensky cho biết còn quá sớm để biết “các tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào”.

Các đề xuất của Mỹ tiếp tục thay đổi song song với nỗ lực của châu Âu nhằm đưa ra một cách tiếp cận thống nhất, khi Kiev phản đối những điều khoản buộc họ phải nhượng bộ về chủ quyền.

Ngoài vấn đề chủ quyền, Mỹ và Ukraine tiếp tục thảo luận về khía cạnh đảm bảo an ninh trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình. Mỹ đã gửi cho Ukraine một dự thảo về các bảo đảm an ninh.

Ông Zelensky giải thích Ukraine sẽ bổ sung tầm nhìn của riêng mình vào dự thảo đã nhận từ Mỹ, sau đó tài liệu được gửi trở lại cho Washington.