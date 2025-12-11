Taxi có thể dừng xe để đón, trả khách ở đâu để không bị camera AI bắt lỗi?

"Mức phạt trung bình cho lỗi dừng, đỗ xe sai quy định là 900.000 đồng, trong khi nhiều hôm chạy xe loanh quanh từ sáng tới khuya mà doanh số chưa được 2 triệu đồng, trừ đầu trừ đuôi, lại bị phạt nữa thì "âm". Vì thế, nếu áp dụng phạt tự động bằng camera AI thì tôi cũng phải chọn lọc khi nhận khách, chứ bây giờ hầu như đường nào cũng có biển cấm dừng, đỗ. Biết là thu nhập sẽ giảm nhưng tạm thời phải như vậy đã, chứ để bị phạt thì không những mất hết mà có khi còn lạm cả vào thu nhập", anh Đức Quân, một tài xế taxi công nghệ ở Hà Nội, tâm tư.

Trong khi đó, anh Đức Tuấn, một tài xế taxi truyền thống cho biết: "Từ hôm qua (10/12), tôi đã phải từ chối nhận khách ở một số điểm vì không thể đón tại đúng địa chỉ khách đặt. Nhiều khách chưa cập nhật việc siết phạt bằng camera AI nên không thông cảm đi bộ vài trăm mét ra chỗ không có biển cấm để đón xe. Bây giờ tôi chỉ thích nhận khách ở các sảnh chung cư, toà nhà, tiện cho cả mình, cả khách".

Biển cấm dừng, đỗ được cắm trên nhiều tuyến đường, các tài xế cần chú ý quan sát để tránh phạm lỗi (Ảnh: Hải Long).

Hệ thống hàng ngàn camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được lắp đặt ở Hà Nội và TPHCM có khả năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm phổ biến nhưng lâu nay ít người bị phạt, như việc dừng, đỗ xe sai quy định.

Theo Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Trong khi đó, đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.

Về hệ thống biển cấm dừng, đỗ, có hai loại cần chú ý là biển P.131a - cấm đỗ xe và biển P.130 - cấm dừng và đỗ. Như vậy, nếu muốn dừng xe để đón/trả khách, tài xế taxi cần lưu ý chỉ được dừng ô tô ở nơi không có biển P.130.

Nếu khách yêu cầu được đón hoặc trả ở những tuyến đường có biển cấm dừng và đỗ xe (P.130) thì tài xế taxi cần giải thích về quy định và mức phạt, để khách thông cảm, di chuyển tới vị trí không có biển cấm.

Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp không có biển cấm, các vị trí sau được mặc định cấm dừng, đỗ xe, theo Điều 18 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20m trên đường phố hẹp, dưới 40m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Ở những vị trí được phép, tài xế phải dừng, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè không quá 0,25m.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng với hành vi dừng xe, và 800.000-1 triệu đồng khi đỗ xe.

Nếu vi phạm lỗi dừng, đỗ xe sai quy định mà gây ùn tắc giao thông thì bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu dừng, đỗ ô tô sai quy định mà gây tai nạn giao thông thì tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.