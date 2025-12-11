Mazda sắp chuyển hướng cao cấp, CX-5 mới hẹn khách Việt sau 1 năm

Ngày 11/12, trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu Mazda Flagship (showroom cao cấp) đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á, hãng xe Nhật Bản đã trưng bày bốn mẫu hoàn toàn mới, gồm: CX-60, CX-90, MX-5 và CX-5 thế hệ mới. Trừ mẫu mui trần thể thao 2 chỗ MX-5, 3 sản phẩm còn lại đều được chốt ra mắt nước ta.

Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư lên tới 184 tỷ đồng. Toàn bộ xe được trưng bày đều nhập khẩu từ Nhật Bản, chưa phải bản thương mại chính thức dành cho thị trường Việt Nam (Ảnh: Trung Nghĩa).

Theo đó, Mazda Việt Nam sẽ giới thiệu CX-60 và CX-90 vào tháng 4/2026, định vị ở phân khúc cao cấp, được nhập khẩu nguyên chiếc. Thế hệ mới của CX-5 vốn được khách Việt quan tâm thì phải đến tháng 11/2026 mới được ra mắt, có thể sẽ tiếp tục là xe lắp ráp trong nước, theo giới chuyên gia.

Mẫu xe thể thao Mazda MX-5 dù chưa được hé lộ về khả năng mở bán tại Việt Nam nhưng giao diện màn hình giải trí lại có tiếng Việt, theo trải nghiệm của phóng viên báo Dân trí (Ảnh: Trung Nghĩa).

Thế hệ mới của Mazda CX-5 lần đầu được giới thiệu tại châu Âu vào tháng 7 với kiểu dáng góc cạnh và hầm hố, thay cho những đường nét mềm mại ở đời cũ. Nội thất cũng có nhiều thay đổi, với điểm nhấn là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 8 inch.

Theo Mazda Việt Nam, thế hệ mới của CX-5 sẽ sử dụng động cơ 2.5L đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhưng chưa rõ có duy trì tùy chọn máy 2.0L như đời hiện hành hay không. Nếu loại bỏ cấu hình này, giá khởi điểm của CX-5 mới có thể sẽ cao hơn đáng kể so với bản hiện tại (từ 749 triệu đồng).

Giới tư vấn bán hàng cho biết Mazda CX-5 mới sẽ dùng máy 2.5L kết hợp với công nghệ mild-hybrid trên bản cao nhất, nhưng giá bán dự kiến có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng (Ảnh: Trung Nghĩa).

Mazda CX-60 sở hữu kích thước nằm giữa CX-5 và CX-8, cấu hình 5 chỗ ngồi. Giá bán của xe chưa được hé lộ nhưng tại Indonesia, CX-60 có giá quy đổi 1-1,9 tỷ đồng tùy phiên bản.

Theo Mazda Việt Nam, CX-60 và CX-90 đều có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy e-SkyActiv tăng áp, 6 xi-lanh, dung tích 3.3L đi kèm công nghệ mild-hybrid, hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động bốn bánh i-Activ AWD, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500Nm.

Mazda CX-60 vẫn được hãng xe Nhật Bản áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng có phần châu Âu với phần mui xe dài, kết hợp với nhiều đường nét vuông vức (Ảnh: Trung Nghĩa).

Thứ hai là cấu hình truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), gồm động cơ e-SkyActiv 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, tạo thông số 323 mã lực và 500Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện.

Mazda CX-90 có kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm SUV của hãng xe Nhật Bản, với cấu hình 6-7 chỗ tùy phiên bản. Giá bán của xe chưa được hé lộ nhưng với định vị đối thủ là Volkswagen Teramont, có khả năng CX-90 sẽ được chốt giá bán lên tới 2 tỷ đồng, theo nhận định của giới chuyên gia.

Mazda CX-90 sở hữu chiều dài 5.120mm, chiều rộng 1.994mm và chiều cao 1.745mm (Ảnh: Trung Nghĩa).

Với việc mở bán CX-60 và CX-90, có thể thấy Mazda Việt Nam muốn nâng tầm định vị thương hiệu lên nhóm cao cấp. Đây cũng là định hướng toàn cầu của hãng xe Nhật Bản từ năm 2017, thông qua chiến lược “Mazda Premium”.

Tại nước ta, Mazda không phải là thương hiệu phổ thông đầu tiên “dấn thân” vào lĩnh vực xe cao cấp. Trước đó, Kia âm thầm mở bán dòng Quoris nhưng không mấy thành công, hay Genesis GV80 từng xuất hiện tại đại lý Hyundai dưới dạng xe đặt hàng.

Việc đầu tư showroom với chuẩn riêng có thể giúp Mazda phân định rõ ràng những mẫu xe cao cấp, bên cạnh dải sản phẩm phổ thông, đem tới cho người dùng những trải nghiệm mua bán sang trọng hơn. Dù vậy, đây sẽ là một thách thức không nhỏ với hãng xe Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Mazda đang được biết đến với nhiều sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận. Tuy nhiên, mẫu xe được xem là thành công chỉ có CX-5 khi là C-SUV “hút” khách nhất thị trường. Cái tên bán chạy thứ hai của hãng xe Nhật là Mazda2, vẫn xếp sau một số đối thủ trong phân khúc sedan hạng B.