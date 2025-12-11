Xe taxi mất lái lao thẳng vào nhóm người đứng bên đường

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 10/12 ở phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Theo hình ảnh do camera an ninh của nhà bên đường ghi lại, chiếc xe taxi đã lao thẳng vào 4 người đứng dưới lòng đường cạnh hàng rau, có vẻ như là đang nói chuyện.

Xe taxi lao thẳng vào nhóm người đứng bên đường (Nguồn video: CTV).

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong nhưng video cho thấy một người đàn ông bị đẩy ngã vào gầm xe tải đã có thể tự đứng lên và ba người phụ nữ vẫn cử động được sau va chạm.

Tình huống va chạm xảy ra trên đường hẹp và khá vắng. Đó có thể là lý do khiến cả tài xế ô tô lẫn những người bị xe đâm chủ quan, sử dụng lòng đường làm nơi bán hàng và trò chuyện mà quên mất sự an toàn của bản thân.

"Không biết lý do trong tình huống này là gì, nhưng theo tôi thấy, ô tô mất lái thường là do tài xế nhầm chân phanh - chân ga, hoặc mất tập trung rồi giật mình khi có chướng ngại vật bất ngờ. Tôi rất hay gặp tài xế vừa lái xe vừa bấm điện thoại, rất nguy hiểm", tài khoản Quang Thuận bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Minh Anh nêu ý kiến: "Lỗi gây va chạm của tài xế ô tô là việc không cần bàn cãi rồi, nhưng nếu 4 người đó không đứng giữa đường như vậy thì đã không bị ô tô đâm trúng. Không phải tự nhiên mà người ta thiết kế đường có vỉa hè cho người đi bộ và lòng đường cho các loại xe",

Tài khoản Đức Chính đồng tình: "Lỗi lớn của tài xế xe taxi, nhưng đây cũng là bài học cho những người có thói quen tuỳ tiện dừng xe, tụ tập giữa đường. Ngoài ra, việc họp chợ tự phát vừa gây ảnh hưởng tới giao thông vừa gây mất trật tự, mất vệ sinh. Hành vi xấu kết hợp gặp phải tài xế cẩu thả, kỹ năng kém là sẽ thành thảm hoạ".