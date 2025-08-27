Tổng Bí thư hỏi “người Nội vụ”: Bứt phá để hùng cường hay bỏ lỡ cơ hội?

Lực lượng kiên trung, cả thế kỷ đồng hành với đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát, trải qua 80 năm, từ những ngày đầu kiến quốc, nền hành chính nhà nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

Với nhiều tên gọi khác nhau và những lần thay đổi, từ Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Bộ Nội vụ hiện nay, ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và sự ủng hộ của Nhân dân đã đồng hành cùng đất nước gần một thế kỷ, khẳng định bản lĩnh, nỗ lực và những đóng góp thiết thực đối với tổ quốc và nhân dân.

Tổng bí thư tham quan không gian trưng bày về lịch sử 80 năm Bộ Nội vụ (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, giữa bốn thứ giặc "thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt", Bộ Nội vụ đã cùng Chính phủ dựng xây và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, kiến tạo những nền tảng đầu tiên của nền hành chính nhà nước, xóa bỏ tàn tích chính quyền thực dân, phong kiến.

"Trong gian khó, bản lĩnh ngành Nội vụ đã được hun đúc, rèn luyện để trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính phủ và Nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, ngành Nội vụ góp phần xây dựng chính quyền kháng chiến vững mạnh, thực hiện chính sách lao động trong điều kiện thời chiến, huy động sức người, sức của cho kháng chiến. Đồng thời, ngành cũng chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, thể hiện lòng tri ân sâu sắc. Nhiều cán bộ, công chức đã anh dũng hy sinh để giữ vững ngọn cờ độc lập, tự do.

Ngày đất nước thống nhất, Bộ Nội vụ nhanh chóng tham mưu thống nhất mô hình tổ chức hành chính trên phạm vi cả nước, củng cố chính quyền các cấp, giải quyết việc làm, chăm lo người có công, hàn gắn vết thương chiến tranh, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Nội vụ đóng góp quan trọng trong tham mưu cải cách bộ máy, xây dựng nền hành chính phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạch định chính sách lao động và an sinh xã hội linh hoạt, đa tầng, bao trùm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Trong những giai đoạn khó khăn, như đại dịch Covid-19, ngành đã kịp thời tham mưu chính sách để bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời trực tiếp đến tâm dịch hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Bộ Nội vụ đã ghi dấu ấn với cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối trong hệ thống hành chính, đơn vị sự nghiệp và chính quyền các cấp; thiết lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Hải Long).

Song song, chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, trở thành hình mẫu quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định, chính sách tiền lương và chăm lo người có công được chú trọng, chu đáo.

"Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trân trọng ghi nhận công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Nội vụ, từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng… đến những cán bộ, công chức hôm nay. Tất cả đã để lại di sản tinh thần, kinh nghiệm quý báu và truyền thống vẻ vang cho ngành Nội vụ.

Loại bỏ cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm

Tổng Bí thư nhận định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành Nội vụ với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

"Ngành Nội vụ phải xác định sứ mệnh kiến tạo phát triển, chăm lo an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước mang lại hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phát triển xã hội công bằng, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội vụ phải xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội (Ảnh: Hữu Khoa).

Để hiện thực hóa khát vọng, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ tập trung nhiều nhiệm vụ lớn.

Trước hết, toàn ngành cần hoàn thiện thể chế về hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội. Nền hành chính phải thực sự phục vụ phát triển, tạo không gian để chính quyền các cấp phát huy năng lực, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển bền vững.

Nhiệm vụ tiếp theo là tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố, tăng cường thành quả đạt được. Ngành cần sâu sát thực tiễn, nhận diện khó khăn, kịp thời tham mưu đổi mới cơ cấu, phương thức làm việc, cơ chế vận hành, bảo đảm chính quyền hai cấp hoạt động đồng bộ, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao. "Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sàng lọc, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với Nhân dân. Đồng thời, phải có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài; cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài; bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Như lời Bác Hồ căn dặn: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

"Không để người có công và thân nhân phải chờ đợi"

Tổng Bí thư cũng lưu ý ngành phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, hiện đại; phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

Với người có công cách mạng, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: cần chăm lo để họ và gia đình có mức sống "bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú".

"Đó không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm, lương tâm của thế hệ hôm nay. Đừng để người có công và thân nhân phải chờ đợi vì thủ tục, quy trình khô cứng, để rồi có những trường hợp chúng ta không còn cơ hội tri ân hoặc ân hận vì sự tri ân chưa đủ đầy, chu đáo", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý ngành tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo cho người có công và thân nhân (Ảnh: Hải Long).

Bộ Nội vụ tiên phong khơi những làn gió mới

Tổng Bí thư yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua - khen thưởng, tạo ra các phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới. "Tôi mong chờ những phong trào thi đua nổi bật để chúng ta lại thấy những Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ ba nhất… đầy mới mẻ trong giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư kỳ vọng.

Ngành Nội vụ cũng phải tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống. Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, minh bạch, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giảm tối đa phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57, 59, 66, 68.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm, Tổng Bí thư tin tưởng ngành Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Chính phủ, Nhân dân giao phó, là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước, an sinh xã hội trong kỷ nguyên mới.

"Tôi tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Ngành Nội vụ phải luôn là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, vì dân, vì một Việt Nam hùng cường, phồn thịnh, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ảnh: Hữu Khoa, Hải Long