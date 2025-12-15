Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về chủ trương và hoạt động chính quyền 2 cấp

Ngày 15/12, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Các cử tri thống nhất, đánh giá cao kết quả chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và những kết quả mà Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; các chính sách hỗ trợ của nhà nước tới toàn thể người dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quách Tuấn).

Các cử tri kiến nghị về một số vấn đề như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ có mức sống trung bình; việc ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; hỗ trợ, tạo điều kiện về việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế sau khi sắp xếp, sáp nhập...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử với nhiều kết quả đạt được, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Theo Bộ trưởng, việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy trong cả nước diễn ra với sự đồng thuận cao từ Trung ương đến địa phương, đây có thể xem là cuộc cách mạng.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quách Tuấn).

Với xã Quảng Chính, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng gần dân, sát dân, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế - chính trị, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội.

“Mục tiêu xây dựng chính quyền sau hợp nhất là gần dân, sát dân hơn. Không chỉ phục vụ nhân dân mà còn tập trung cao hơn để kiến tạo và phát triển”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng lưu ý, với những khó khăn của xã về trụ sở sau sáp nhập, địa phương cần đẩy mạnh xử lý hồ sơ trực tuyến, chú trọng quan tâm đến đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, chuyên môn cho cán bộ.

“Trước đây, khoảng 85% khối lượng công việc thuộc cấp huyện nay được chuyển về xã, trong khi nhiệm vụ cũ của xã vẫn còn, do đó không chỉ bảo đảm đủ số lượng mà cần nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

Địa phương cần đẩy nhanh chuyển đổi số, tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến để giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao tặng quà tới các gia đình chính sách, người có công xã Quảng Chính (Ảnh: Quách Tuấn).

Bộ trưởng cũng đề nghị chính quyền xã Quảng Chính tiếp tục quan tâm sâu sát đến các hộ nghèo, cận nghèo, chú trọng tạo sinh kế, việc làm ổn định để người dân thoát nghèo một cách bền vững.

Bộ trưởng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực của các cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong thời gian qua, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo trong cả nước đã có chuyển biến mạnh.

Trong một năm, cả nước đã xóa 334.000 căn nhà tạm; nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành, Gia Bình; hàng nghìn km đường cao tốc được xây dựng trong thời gian ngắn; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng 40 suất quà tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, trao tặng 100 suất quà đến người dân xã Quảng Chính.