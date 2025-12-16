Ngân hàng đua rao bán ô tô: Từ xe chủ tịch tiền tỷ đến xe chở tiền 60 triệu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bình Dương vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là một chiếc VinFast President đã qua sử dụng để xử lý thu hồi nợ.

Chiếc xe mang biển kiểm soát do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cấp tháng 12/2020, đăng ký lần đầu năm 2021 và đứng tên ông V.V.D. Theo thông tin từ người bán, chiếc SUV hạng sang này mới lăn bánh khoảng 19.000km.

Mức giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra là 1,316 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Đáng chú ý, VinFast President vốn được mệnh danh là "xe chủ tịch" với số lượng sản xuất giới hạn, hướng tới phân khúc khách hàng thượng lưu. Thời điểm ra mắt, mẫu xe này có giá niêm yết lên tới hơn 4,6 tỷ đồng (chưa kể chi phí lăn bánh). Như vậy, mức giá khởi điểm hiện tại chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá trị xe mới.

Về mặt pháp lý, tài sản hiện do Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 (TPHCM) quản lý và đang được bảo quản tại trụ sở Vietcombank Bình Dương. Người trúng đấu giá sẽ phải tự chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản thuế, phí đăng ký, đăng kiểm, chi phí vận chuyển và tự liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ.

Người bán cho biết chiếc VinFast President này đã đi được khoảng 19.000km, xe đăng ký lần đầu năm 2021 (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng vừa phát đi thông báo thanh lý lô 17 xe ô tô chuyên dụng chở tiền.

Toàn bộ số xe này đều thuộc dòng Mitsubishi Pajero, được sản xuất trong giai đoạn 2004-2008. Mức giá khởi điểm dao động từ 60 triệu đồng đến 104 triệu đồng/xe (đã bao gồm VAT).

Khác với hình thức đấu giá công khai, SCB chọn phương thức chào giá kín. Cụ thể ngân hàng bán lẻ từng xe, không bán cả lô. Người mua (bao gồm cả cán bộ nhân viên SCB và cá nhân/tổ chức bên ngoài) sẽ bỏ phiếu chào giá vào phong bì niêm phong, mỗi hồ sơ tương ứng với một xe. Hội đồng thanh lý sẽ chọn người trả giá cao nhất (nhưng không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng thầu.

SCB cho biết sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Người mua trúng giá phải chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sang tên, di dời, cũng như các khoản nợ phí sử dụng đường bộ (nếu có). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua xe kéo dài đến 16h ngày 26/12.