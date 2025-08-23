Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà:
"Bộ Nội vụ vinh dự làm người lính đi đầu và hoàn thành trọng trách lịch sử"
(Dân trí) - Gửi lời tri ân sâu sắc nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Nội vụ 80 năm qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng "người Nội vụ" sẽ cùng nhau gánh vác những trọng trách tiếp theo.
Những thông điệp sâu sắc được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm trong bức thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng.