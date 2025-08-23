"Bộ Nội vụ vinh dự làm người lính đi đầu và hoàn thành trọng trách lịch sử"

Những thông điệp sâu sắc được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm trong bức thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng.