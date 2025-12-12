Trình Bộ Chính trị đề án tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

Mặc dù khối lượng công việc của tháng 11 rất lớn, song Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thành 95 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Nổi bật nhất là Bộ đã trình Bộ Chính trị đề án chế độ tiền lương, phụ cấp (chức vụ, khu vực, đặc thù) của cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng trình tờ trình về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị đề án chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Bộ còn tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảm liên thông, đồng bộ. Cụ thể, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Viên chức sửa đổi; đã trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Bộ Nội vụ là thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin phản hồi và kịp thời giải đáp, hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng định hướng của Trung ương.

Đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh đã được giải quyết, khắc phục như tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh chủ chốt, việc ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã....

Đặc biệt, việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đã hoàn tất, không còn tồn đọng. Đến nay, 100% các đối tượng đã nhận được tiền chi trả.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Nội vụ quán triệt, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ là tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung tham mưu triển khai nghiêm túc Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong giai đoạn tới và Kết luận số 202-KL/TW về tình hình hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng tiến hành rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công về việc thực hiện pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Kết luận số 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham mưu sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Bộ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian, phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương. Cụ thể, nội dung này gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ cũng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Bộ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm.