Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị vào diện thanh tra

Kế hoạch thanh tra năm 2026 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành cho thấy cơ quan này sẽ thực hiện 67 cuộc thanh tra chính thức và có 22 cuộc thanh tra dự phòng.

Trong quý I - II/2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến công bố thanh tra trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc quản lý nhà nước đối với Quy hoạch hệ thống cảng cá khu neo đậu tránh trú bão được phê duyệt tại Quyết định số 1976/2015 và Quyết định số 582/2024 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai thực hiện tại 5 trung tâm nghề cá lớn.

Thời kỳ thanh tra sẽ từ năm 2016 tới năm 2025.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Hồng Phong).

Cũng trong thời gian này, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) được giao tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai; việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, thời gian từ năm 2020 đến 2025.

Việc chấp hành pháp luật của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi trong thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn cũng được Cục VIII thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục VIII tổ chức thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nội, Đồng Nai giai đoạn từ 2021 đến nay.

Với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về biển và hải đảo trong việc giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2025. Việc công bố thanh tra dự kiến thực hiện vào quý III/2026.

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, lâm nghiệp đối với 4 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh dự kiến công bố trong quý I-II/2026. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm thanh tra.

Đáng chú ý, trong quý III năm tới, Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được Thanh tra Chính phủ giao thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan biết về kế hoạch thanh tra nói trên.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử hôm 19/11 gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận (Ảnh: Trung Thi).

“Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Bên cạnh đó, cơ quan này yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.