Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025

Sáng 15/12, Học viện Hành chính và Quản trị công (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Viện Quản trị Chandler (CIG) đồng tổ chức Tọa đàm chia sẻ tri thức và giới thiệu kết quả khảo sát chỉ số chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương và địa phương cùng các tổ chức quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về kết quả khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025.

Toàn cảnh tọa đàm (Ảnh: Nguyễn Điệp).

Chỉ số Chính phủ hiệu quả - CGGI do Viện Quản trị Chandler triển khai từ năm 2021, thực hiện khảo sát, đo lường năng lực và hiệu quả của chính phủ tại 120 quốc gia.

Chỉ số đánh giá chi tiết trên 7 trụ cột: lãnh đạo và tầm nhìn; hệ thống luật pháp và chính sách vững mạnh; thể chế mạnh; quản lý tài chính; năng lực cạnh tranh kinh tế; ảnh hưởng và danh tiếng quốc tế; và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

CGGI đưa ra bộ tiêu chí và thông tin hữu ích giúp chính phủ lập kế hoạch cải cách dài hạn. Nhiều quốc gia sử dụng chỉ số để nhận diện điểm mạnh, khoảng trống cải thiện và học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng sự kiện diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa nền công vụ và củng cố sức bền thể chế trước những biến động ngày càng phức tạp, khó lường của thế giới.

Theo ông, tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ là điều kiện cốt lõi để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nhiều nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, năng lực thực thi mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phối hợp chính sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý công.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Điệp).

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng dẫn lại quan điểm được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, rằng hiệu quả hoạt động của Chính phủ không nằm ở lời nói hay khẩu hiệu, mà ở những kết quả thực sự mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được.

"Trọng tâm của cải cách quản trị quốc gia phải đặt vào chất lượng tổ chức thực thi, trách nhiệm giải trình và khả năng đưa chính sách vào cuộc sống, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại lấy tác động thực tế làm thước đo chủ yếu", ông nêu.

Trình bày kết quả CGGI năm 2025, ông Dinesh Naidu - Giám đốc phụ trách chuyên môn của Viện Quản trị Chandler (CIG) - cho biết Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia cải thiện năng lực quản trị mạnh mẽ nhất tại châu Á.

Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 60 lên 48, đồng thời là một trong số ít quốc gia duy trì được xu hướng cải thiện liên tục qua các kỳ khảo sát.

Theo ông Dinesh Naidu, Việt Nam ghi nhận tiến bộ ở 6 trong 7 trụ cột của CGGI, trong đó nổi bật nhất là trụ cột lãnh đạo và tầm nhìn xa.

Ở trụ cột này, Việt Nam tăng 31 bậc, từ vị trí 61 lên 30 toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025, phản ánh cam kết ngày càng rõ nét của Chính phủ đối với tầm nhìn dài hạn, quản trị chủ động và sự nhất quán chiến lược giữa các bộ, ngành.

Ở cấp độ chỉ số thành phần, các nội dung như tầm nhìn dài hạn, ưu tiên chiến lược và khả năng thích ứng đều cải thiện mạnh, cho thấy năng lực ngày càng tốt hơn trong việc xác định mục tiêu quốc gia, dự báo rủi ro và tận dụng cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong trụ cột pháp luật và chính sách vững mạnh, với thứ hạng tăng từ 78 lên 62; đặc biệt, chỉ số chất lượng tư pháp cải thiện 20 bậc trong 5 năm.

Trụ cột quản trị tài chính tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi Việt Nam tăng từ vị trí 36 lên 16, gắn với nỗ lực tăng cường kỷ luật tài chính và khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Ông Dinesh Naidu - Giám đốc phụ trách chuyên môn của Viện Quản trị Chandler (Ảnh: Nguyễn Điệp).

Những cải thiện về quản trị cũng được phản ánh rõ nét ở các trụ cột gắn trực tiếp với thị trường và đời sống người dân, như môi trường đầu tư, an toàn cá nhân và phân phối thu nhập, cho thấy các cải cách thể chế đang dần chuyển hóa thành lợi ích thực chất cho xã hội.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Dinesh Naidu cho rằng tiến bộ của Việt Nam trong 5 năm qua phản ánh nỗ lực có chủ đích và đầu tư bền bỉ vào năng lực quản trị quốc gia.

"Những đổi mới, cải cách trong xác định ưu tiên chiến lược, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm triển khai chính sách hiệu quả đã đem lại những kết quả trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Định hướng phát triển của Việt Nam phù hợp với khát vọng xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu quả và vì nhân dân", ông nói.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: "Từ góc độ nghiên cứu, chỉ số Chính phủ hiệu quả của CIG giúp chúng ta tiếp cận một khung đánh giá hiện đại, có giá trị so sánh quốc tế.

Từ góc độ thực tiễn, đây là nguồn tham chiếu quan trọng để các cơ quan hoạch định chính sách và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống, từ đó điều chỉnh chiến lược và ưu tiên hành động nhằm cải thiện hiệu quả của Chính phủ, phục vụ nhân dân tốt hơn".