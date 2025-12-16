Đề nghị điều tra vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Ngày 16/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết khiến 86 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt. Trong số này, 24 trường hợp cơ bản ổn định sức khỏe, được xuất viện; 62 trường hợp còn lại tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế Lâm Đồng thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị địa phương tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Một người dân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Trần Nguyên).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trước đó như Dân trí thông tin, sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Phan Thiết, hàng chục người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt… phải nhập viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định chủ tiệm bánh mì không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các nguyên liệu dùng làm bánh được chủ cơ sở mua trên thị trường, không có hợp đồng, không hóa đơn chứng từ. Một số thành phần như pa tê, bơ, thịt, đồ chua, nước sốt do chủ cơ sở tự chế biến tại nhà.

Cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.