Hé lộ các tính năng trên kính thông minh của Apple, ra mắt vào năm sau

Năm 2025 được xem là bước ngoặt của thị trường kính thông minh, khi hàng loạt “ông lớn” công nghệ đồng loạt ra mắt các mẫu sản phẩm thế hệ mới. Nhiều nhà phân tích nhận định, kính thông minh có thể trở thành phân khúc công nghệ sôi động tiếp theo, nối tiếp smartphone và smartwatch.

Trong số đó, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, được đánh giá là đơn vị tiên phong và dẫn đầu thị trường. Hãng đã hợp tác với các thương hiệu kính mắt nổi tiếng như Ray-Ban và Oakley để phát triển những mẫu kính thông minh mang thiết kế thời trang, hướng tới khả năng sử dụng hàng ngày như một phụ kiện quen thuộc.

Apple được cho là sẽ gia nhập vào cuộc đua kính thông minh bằng mẫu sản phẩm mới ra mắt vào năm sau (Ảnh minh họa: Getty).

Bên cạnh Meta, hãng Xreal của Trung Quốc cũng đã gia nhập thị trường kính thông minh với dòng Xreal One Series. Samsung và Google được cho là đang phát triển các sản phẩm tương tự, dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Apple nhiều khả năng sẽ không đứng ngoài cuộc. Theo 9to5Mac, dẫn nguồn tin thân cận, hãng đang phát triển kính thông minh đầu tiên với tên mã “Project Atlas”. Sản phẩm được cho là có thiết kế nhỏ gọn, mang tính thời trang, tập trung vào các tính năng trí tuệ nhân tạo, không có màn hình và không hỗ trợ thực tế tăng cường như Apple Vision Pro.

Kính dự kiến sử dụng chip do Apple tự phát triển, tích hợp nhiều camera để quay và chụp theo góc nhìn người đeo, kết hợp sâu nền tảng Apple Intelligence với khả năng nhận diện vật thể, điều khiển bằng giọng nói và kết nối với iPhone, bao gồm theo dõi sức khỏe.

Theo 36Kr, kính thông minh của Apple có thể được định giá từ 799 đến 999 USD, thuộc phân khúc cao cấp. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm sau và bán ra trong năm 2027. Dù gia nhập thị trường muộn hơn đối thủ, Apple được kỳ vọng sẽ chọn cách hoàn thiện kỹ lưỡng để tạo sức hút với người dùng.

Kính thông minh khác kính thực tế ảo và thực tế tăng cường (XR/AR) như thế nào?

Kính thông minh có thiết kế nhỏ gọn và thời trang hơn so với các loại kính thực tế ảo (Ảnh: Mint).

Kính thông minh và kính thực tế ảo, thực tế tăng cường (XR/AR) đều là thiết bị đeo, nhưng khác nhau rõ rệt về thiết kế và mục tiêu sử dụng. Kính XR/AR thường có dạng trùm đầu, kích thước lớn, phục vụ các trải nghiệm nhập vai trong không gian cố định như chơi game, xem phim hay làm việc trong môi trường ảo.

Ngược lại, kính thông minh có thiết kế nhỏ gọn, mang tính thời trang, tương tự kính mát thông thường, hướng tới việc sử dụng hằng ngày. Thiết bị này tập trung vào các nhu cầu thực tế như quay, chụp theo góc nhìn người đeo, dịch thuật, chỉ đường, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh hoặc tương tác bằng giọng nói.

Hiện nay, kính thông minh gồm hai nhóm chính: loại cơ bản không có màn hình, chỉ tích hợp camera và các cảm biến, và loại thế hệ mới được bổ sung màn hình HUD hiển thị thông tin trực tiếp trên tròng kính.

Nhờ tính tiện dụng và khả năng đeo liên tục, kính thông minh được nhiều hãng công nghệ xem là mảnh ghép tiếp theo của hệ sinh thái thiết bị đeo.