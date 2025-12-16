Bộ Nội vụ đề xuất thay thế tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đã sửa đổi liên quan đến phạm vi thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Trong đó, dự thảo cũng sửa đổi tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cụ thể, sửa tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến bằng tiêu chuẩn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ Nội vụ cho rằng đề xuất trên nhằm đảm bảo tính tiêu biểu và thống nhất hơn của danh hiệu thi đua này.

Cụ thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn: Được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nhiều nội dung trong Luật Thi đua, khen thưởng (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng có những đề xuất mới nhằm đồng bộ hóa danh hiệu với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định lượng hóa các tiêu chuẩn.

Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi tên danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu thành danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu này từ “dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện” thành “có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cấp tỉnh” để kịp thời động viên, khuyến khích các xã, phường, đặc khu có thành tích trong phong trào thi đua cấp tỉnh.

Liên quan đến định lượng hóa tiêu chuẩn chính trị (Cờ thi đua), dự luật sửa đổi tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” (tại Điều 25 và Điều 26) thành tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Việc thay đổi này là cần thiết vì tiêu chuẩn cũ đã không còn phù hợp với quy định của Đảng về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hiện nay, vốn giới hạn nghiêm ngặt tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gây khó khăn cho các tập thể muốn đạt Cờ thi đua, trong khi các tập thể tham gia cụm, khối thi đua chủ yếu tập trung vào việc “hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm”.

Việc sử dụng tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ định lượng cụ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời cho việc xét tặng danh hiệu thi đua.

Ngoài ra, dự thảo luật còn điều chỉnh thẩm quyền nhằm đảm bảo tính hợp hiến và phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, đặc biệt là việc bỏ cấp huyện.

Cụ thể, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), dự thảo luật đã chuyển giao toàn bộ thẩm quyền khen thưởng của chủ tịch UBND huyện.

Bên cạnh đó, dự thảo còn chuyển thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện.

Về mở rộng thẩm quyền cấp cơ quan trực thuộc, dự thảo bổ sung thẩm quyền tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành.

Theo Bộ Nội vụ, việc mở rộng thẩm quyền này là cần thiết để khuyến khích, động viên kịp thời các đơn vị có quy mô tổ chức lớn, có hệ thống ngành dọc (như Bảo hiểm xã hội, Thi hành án tỉnh, Thống kê tỉnh...) mà theo quy định hiện hành chưa có thẩm quyền tặng Giấy khen.