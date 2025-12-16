Người chồng nghẹn ngào hôn tay vợ, nói lời yêu thương trước giờ hiến tạng

Một chiều muộn cuối tháng 11, người vợ trẻ sinh năm 1999 ở Ninh Bình bất ngờ bị tai nạn giao thông. Sau cú va chạm, chị rơi vào hôn mê, khi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng diễn biến bệnh nhân nặng, vài ngày sau chị lâm vào tình trạng chết não.

Người chồng hôn tay vợ, nghẹn ngào nói lời chia tay (Ảnh: Thảo My).

Trong phòng hồi sức đặc biệt, người chồng nghẹn ngào hôn tay vợ, nói lời chia tay trước khi quyết định hiến tạng của vợ để cứu nhiều bệnh nhân khác.

"Anh chỉ muốn nhắn nhủ em một điều, nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, anh vẫn lựa chọn em và các con. Anh muốn đưa con lên gặp em mà con quá nhỏ, sợ đường xá xa xôi, lỡ con ốm đau, thì anh lại không lo cho em được chu toàn", người chồng cầm tay vợ, nói trong nước mắt.

Người chồng cho biết, hai vợ chồng anh chị có 2 con nhỏ, một bé 2 tuổi và một bé 4 tuổi.

Anh chia sẻ, hai vợ chồng mới cưới, tuy không dư giả nhưng gia đình nhỏ luôn đầm ấm sớm tối có nhau. Nhìn người vợ trẻ chưa đầy mấy ngày trước còn đầu ấp tay gối giờ nằm yên trong phòng bệnh, anh khóc nấc không nói thành lời.

Trong khoảnh khắc đau khổ nhất của cuộc đời, người chồng – với đức tin sâu sắc – đã cùng gia đình đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của vợ để cứu sống những người bệnh đang cận kề cái chết.

Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng. Nhưng khi được các bác sĩ giải thích, tôi nhận ra đây là một việc làm rất ý nghĩa, phù hợp với triết lý sống mà 2 vợ chồng luôn hướng tới".

Người vợ trẻ đã hiến tặng trái tim, 2 van tim, 1 gan, 2 thận, 1 phổi, 1 mạch máu. Các bác sĩ đã thực hiện ghép tim, gan, thận, phổi cho những người bệnh suy thận giai đoạn cuối thành công.