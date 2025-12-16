Nhiều sinh viên vẫn chưa nhận được tiền A80, phải ký xác nhận trừ tiền ăn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, H.V.T., một sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến chương trình A80, tính đến thời điểm hiện tại là sáng ngày 16/12.

Theo chia sẻ từ T., khi vụ việc tiền bồi dưỡng A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ồn ào trên mạng, nhà trường đã tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên để thông tin. Cuộc gặp có cán bộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường cho biết, số tiền bồi dưỡng mà Nhà nước cấp cho sinh viên tham gia khối xếp hình của 5 trường đại học là 60.000 đồng/buổi tập, 120.000 đồng/buổi duyệt và 200.000 đồng/buổi biểu diễn. Tổng số tiền là 2.020.000 đồng. Nhà trường trừ tiền ăn 461.900 đồng, số tiền sinh viên thực nhận là 1.558.900 đồng.

Trường cũng giải thích với sinh viên việc chậm chi trả là do số lượng sinh viên tham gia quá đông (khoảng 2.000), dẫn tới việc thu thập thông tin cá nhân kéo dài.

“Chúng em còn phải ký thêm một văn bản xác nhận đồng ý bị trừ tiền ăn. Nếu không ký thì sẽ không được nhận tiền”, T. nói.

T. cũng cho hay, sinh viên trong trường chỉ biết mình được tiền bồi dưỡng A80 sau khi vụ việc ồn ào trên mạng xã hội. Trước đó nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không đề cập đến.

Đoạn tin nhắn giải thích lý do trừ tiền ăn được sinh viên chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Các sinh viên còn chia sẻ tin nhắn từ một nhóm Zalo, nơi một tài khoản cho biết lẽ ra tiền ăn không bị trừ vì nhà trường đã xin được một khoản kinh phí riêng. Nhưng vì 1 sinh viên khoa Sư phạm mỹ thuật đã thắc mắc trên cổng dịch vụ công, nên nhà trường thực hiện “chi như các trường”, tức trừ đi gần 500.000 đồng tiền ăn.

Tuy nhiên, hiện tại, phía nhà trường chưa hẹn thời gian thanh toán tiền bồi dưỡng A80 cho sinh viên.

Cũng trong tình trạng chưa nhận được tiền là N.T.T.H., sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nữ sinh này tham gia trong đội tình nguyện do Thành Đoàn Hà Nội quản lý.

Theo chia sẻ của H., nữ sinh chỉ biết các tình nguyện viên có tiền bồi dưỡng A80 sau vụ việc ồn ào tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đầu tháng 12, H. và các tình nguyện viên khác được phía Thành đoàn lấy thông tin cá nhân, phục vụ cho việc chi trả tiền. Tuy nhiên 2 tuần trôi qua, H. vẫn chưa có thêm thông tin gì mới về khoản tiền này.

Như Dân trí đã đưa tin, đến đêm ngày 15/12, một số sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết các em vẫn chưa nhận được khoản tiền đợt 2 như cam kết của nhà trường.

"Giáo viên chủ nhiệm thông báo trước lớp cho chúng em rằng phải đợi cơ quan chức năng kết luận mới chi trả nốt khoản tiền trên", T. nói.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin sinh viên phản ánh nhưng chưa nhận được hồi âm.