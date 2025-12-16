TPHCM xin ý kiến bộ, ngành về dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, để xin ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Tập đoàn Vingroup.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, dự án có tổng mức đầu tư 104.410 tỷ đồng, được đề xuất triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Trong đó, nhà đầu tư sẽ huy động 100% kinh phí thực hiện dự án, không sử dụng vốn đầu tư công. Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.

Hướng tuyến dự kiến của đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Công trình dự kiến được khởi công vào tháng 6/2026, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TPHCM nhận thấy tuyến đường đi qua khu vực vịnh Gành Rái với địa chất - thủy văn phức tạp. Vịnh này cũng là cửa ngõ ra biển của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải lớn nhất Việt Nam.

UBND TPHCM xác định dự án có quy mô lớn, khả năng tác động đến hoạt động hàng hải, vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch… Do đó, để có đầy đủ cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố đề xuất các bộ, ngành có ý kiến góp ý với hồ sơ dự án.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã trình UBND TPHCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu.

Điểm đầu dự án tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Tuyến đường vượt qua vịnh Ghềnh Rái và kết thúc tại nút giao đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Về quy mô, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,67km. Trong đó, phần vượt biển dài hơn 10,8km (bao gồm cầu dây văng và hầm dìm), còn lại là đường dẫn. Mặt đường đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.