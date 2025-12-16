Cho thôi việc đối với viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Một trong những nội dung nổi bật của Luật Viên chức (sửa đổi) là xếp loại chất lượng và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Theo đó, căn cứ vào kết quả theo dõi, đánh giá, quy chế đánh giá của đơn vị, viên chức được xếp loại chất lượng hằng năm theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Viên chức làm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Kết quả xếp loại chất lượng phải được thông báo đến cá nhân viên chức, công khai trong đơn vị và lưu vào hồ sơ viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có quy định riêng về đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải quy định mức độ tương ứng với các mức xếp loại chất lượng theo quy định.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc hằng năm, cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo quy định.

Trước đây, theo quy định của Luật Viên chức năm 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm việc trong trường hợp viên chức có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị buộc thôi việc theo quy định; không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

Quy định mới của Luật viên chức (sửa đổi) nêu rõ đối với trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào vị trí việc làm phù hợp ở trình độ thấp hơn hoặc cho thôi việc.

Viên chức, người ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với viên chức, người ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp tương ứng theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp có thể chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; thuộc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực hoặc theo thỏa thuận.