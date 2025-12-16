Bất động sản phía Nam Hà Nội: Cần biểu tượng cho chu kỳ phát triển mới

Nhu cầu căn hộ cao cấp của người giàu khu Nam

Giai đoạn 2015-2025, khu Nam là một trong những khu vực có sự bứt phá ngoạn mục về hạ tầng của Hà Nội. Hàng loạt trục giao thông mới như Vành đai 2.5, Giải Phóng mở rộng cùng sự xuất hiện của các cây cầu vượt sông Hồng đã tạo xung lực phát triển cho khu vực.

Dân số khu vực này cũng tăng đáng kể. Theo niên giám thống kê 2020, Hoàng Mai (cũ) là quận đông dân nhất Hà Nội với dân số hơn 500.000 người.

Hạ tầng khu Nam tăng tốc ngoạn mục trong thập kỷ qua (Ảnh: Hữu Nghị).

Sự tăng trưởng dân số khu Nam không chỉ đến từ lượng mà còn đến từ chất. Nội lực về hạ tầng, kinh tế, cảnh quan khiến nơi đây hấp lực mạnh giới nhà giàu từ khu vực phố cổ, trung tâm cũ hiện hữu, các cán bộ/chuyên gia từ các khu công nghiệp lớn…

Nhóm tiêu dùng này có nhu cầu dịch chuyển và nâng cấp môi trường sống từ chung cư cũ, nhà mặt đất phố cổ chật hẹp lên chung cư cao cấp.

Một đặc điểm khác trong tâm lý, hành vi của nhóm khách này là nhu cầu kép. Họ vốn quen với tiện ích, nhịp sống hiện đại của khu trung tâm cũ, của phố cổ từ công việc, mạng lưới xã hội khiến phần lớn không sẵn sàng dịch chuyển quá xa.

Mục tiêu nâng cấp chất lượng sống của lực cầu đi kèm điều kiện: đảm bảo bán kính di chuyển ngắn về trung tâm. Ngoài ra, xu hướng tìm chốn an cư mới còn là sự ưu tiên không gian sống rộng hơn, môi trường sống chuẩn mực hơn.

Thực tế trên khiến khu Nam trở thành lựa chọn khi đủ gần để giữ nhịp sống quen thuộc. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm, nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Nam chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung cao cấp toàn thành phố.

Báo cáo năm 2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận 88% nguồn cung căn hộ đến từ những dự án thuộc khu Đông và khu Tây Hà Nội. Đây là một khoảng trống chưa được lấp đầy với một khu vực liền kề lõi trung tâm và tốc độ dân số tăng nhanh.

Rivea Residences - khởi nguyên chuẩn sống tinh hoa của khu Nam

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Rivea Residences trở thành mảnh ghép cho khoảng trống, bổ sung nguồn cung cao cấp và tái định vị các chuẩn mực sống mới của toàn khu vực.

Không chỉ giải “cơn khát” căn hộ cao cấp, lợi thế khác biệt của Rivea Residences nằm ở vị trí được xem là lõi trung tâm nội đô, giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng.

Đây là khu vực hiếm hoi vừa duy trì khoảng cách di chuyển ngắn, thuận tiện đến phố cổ và các quận trung tâm cũ, vừa thụ hưởng không gian sống thoáng đãng, mặt nước - cây xanh bao quanh khi liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha.

Tòa tháp đôi hạng sang Rivea Residences gồm 35 tầng nổi và 4 tầng hầm (Ảnh: CĐT).

Từ Rivea Residences, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, các tuyến phố di sản của khu vực 36 phố phường, đồng thời kết nối nhanh tới hệ thống tiện ích hiện hữu: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108, trường Đại học Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… và mạng lưới giao thông huyết mạch.

Là khu phức hợp hạng sang tại lõi trung tâm Thủ đô, Rivea Residences mang đến một hệ sinh thái toàn diện - nơi những “dòng chảy sống” thượng lưu được hội tụ, khơi mở. Lấy cảm hứng từ dòng chảy liên tục của cuộc sống, dự án được kiến tạo như một biểu tượng kiến trúc cho khu vực.

Điểm nhấn của dự án là bộ sưu tập Duplex phiên bản giới hạn có tên gọi The Rey Edition. Lấy cảm hứng từ “Rey” - “nhà vua” trong tiếng Tây Ban Nha, bộ sưu tập The Rey Edition dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa với những đặc quyền độc đáo.

The Rey Edition sở hữu đặc quyền hồ bơi “trên tầng mây” (Ảnh: CĐT).

Mỗi căn duplex là không gian hưởng thụ đẳng cấp, nơi ánh sáng tràn ngập qua hệ kính full-height từ sàn đến trần, khoảng thông tầng cao tới 6,8m, mang đến tầm nhìn không giới hạn, tạo cảm giác khoáng đạt và sang trọng.

Ban công rộng mở tựa như một resort trên cao trở thành khoảng đệm giao hòa với thiên nhiên. Bể bơi riêng và khu vườn riêng trong mỗi căn duplex là khoảng trời tĩnh tại giúp mỗi chủ nhân được thư giãn, lắng nghe và kết nối với chính bản thân.

Đi cùng không gian sống được cá nhân hóa là suất đỗ xe ô tô định danh và hệ vận hành với dịch vụ và quy chuẩn đều được tinh lọc. Ngay trong nội khu dự án là trường Meyschool Đoàn Thị Điểm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cư dân và góp phần hình thành hệ sinh thái sống trọn vẹn, nơi nhà ở, giáo dục và các tiện ích thiết yếu được kết nối liền mạch.

Đại diện MEYGROUP cho biết, Rivea Residences được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc tái định vị khu Nam Hà Nội. Sự xuất hiện của Rivea Residence sẽ là khởi nguyên chuẩn mực sống tinh hoa cho giới tinh anh. Khi một công trình mang tính dẫn dắt lộ diện, hứa hẹn sẽ đưa khu vực bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.